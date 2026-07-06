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राम मंदिर चंदा विवाद पर हुड्डा का भाजपा पर हमला, बोले-"राम सबके हैं, ठेकेदार कौन?"

रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने राम मंदिर चंदा विवाद, HTET, कानून व्यवस्था, MSP और पेयजल संकट पर भाजपा सरकार को घेरा.

BHUPINDER HOODA ROHTAK VISIT
रोहतक में गरजे हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 6, 2026 at 4:39 PM IST

3 Min Read
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रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला. उन्होंने राम मंदिर चंदा विवाद, HTET परीक्षा, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और पेयजल संकट को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया. हुड्डा ने कहा कि, "प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में सरकार विफल साबित हुई है और जनता जवाब चाहती है."

राम मंदिर चंदा विवाद पर उठाए सवाल: राम मंदिर चंदा विवाद पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि, "यदि संबंधित कोषाध्यक्ष स्वयं इस मामले को "डाका" बता चुके हैं, तो भाजपा नेताओं द्वारा लगातार सफाई देने का कोई औचित्य नहीं है. यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है. यदि चंदे में गड़बड़ी हुई है तो यह केवल आर्थिक मामला नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास के साथ भी विश्वासघात है."

राम मंदिर चंदा विवाद पर हुड्डा का भाजपा पर हमला (ETV Bharat)

"सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो जांच": पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि, "पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त जज की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि दोषी बच न पाए और निर्दोष फंसे नहीं." हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, "राम सबके हैं, ये कौन हैं ठेकेदार? इस मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए."

HTET परीक्षा पर सरकार को घेरा: HTET परीक्षा को लेकर भी हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "परीक्षा प्रक्रिया में घपला हुआ है और सरकार युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है. सरकार अध्यापकों के रिक्त पद भरना ही नहीं चाहती. यदि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी होती तो इस प्रकार के विवाद सामने नहीं आते. सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल घोषणाओं तक सीमित है."

कानून व्यवस्था पर जताई चिंता: प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं. आज आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा. सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है."

किसानों और पेयजल संकट का मुद्दा उठाया: हुड्डा ने किसानों और आम जनता की समस्याओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि, "प्रदेश के कई इलाकों में लोगों को पर्याप्त पेयजल नहीं मिल रहा, जबकि किसान अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सरकार किसानों की आय बढ़ाने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में असफल रही है."

"हर क्षेत्र में सरकार विफल": हुड्डा ने दावा किया कि प्रदेश में विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि और कानून व्यवस्था जैसे लगभग सभी क्षेत्रों में सरकार की नीतियां विफल साबित हुई हैं. उन्होंने कहा कि, "जनता अब सरकार की कार्यशैली से निराश है. प्रदेश को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहित में काम करने वाली व्यवस्था की जरूरत है. सरकार को जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए और गंभीर मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए."

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