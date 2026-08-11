सीएम सैनी के पंजाब दौरों पर हुड्डा का कटाक्ष, बोले-"हरियाणा को फुल टाइम CM चाहिए, पार्ट टाइम नहीं, पगड़ी पहनकर पंजाब जाते हैं, यहां क्यों नहीं?"
हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ने सीएम सैनी के पंजाब दौरों पर तंज कसा. साथ ही हरियाणा की शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए.
Published : August 11, 2026 at 3:49 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं. पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर उनके इन दौरों को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार प्रतिक्रिया देते रहे हैं. वहीं, सीएम सैनी भी पंजाब सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं. इस बीच पूर्व सीएम हुड्डा ने भी सीएम सैनी के पंजाब दौरों पर कटाक्ष किया.
सैनी के पंजाब दौरों पर हुड्डा का कटाक्ष: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सीएम सैनी के लगातार पंजाब दौरों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने अंदाज में चुटकी ली. हुड्डा ने कहा कि, "देखो, वे गए हैं, लेकिन हरियाणा को फुल टाइम मुख्यमंत्री चाहिए, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं. इसी की वजह से तो हम पिछड़ रहे हैं."
"वहां पगड़ी पहनकर जाते हैं": जब हुड्डा से कहा गया कि मुख्यमंत्री सैनी पंजाब में पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार करने जाते हैं, तो उन्होंने इस पर भी कटाक्ष किया. हुड्डा ने कहा कि, "वहां जाते हैं तो वहां पगड़ी पहनकर जाते हैं, यहां पगड़ी क्यों नहीं पहनते. मैंने तो विधानसभा में कहा था, सुबह उठते ही भाग जाते हैं. वैसे हमारे मित्र हैं."
जर्जर स्कूलों पर सरकार को घेरा: बारिश के कारण हरियाणा के जर्जर स्कूलों की स्थिति पर सवाल पूछे जाने पर हुड्डा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "मैं तो कह रहा हूं शिक्षा का तो बुरा हाल कर दिया है. यूजीसी के नॉर्म तक नहीं माने जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि 94 हजार स्कूल देश में बंद हो गए. आज प्रदेश की ऐसी हालत कर दी...स्कूल जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर जाओ तो कर्मचारी नहीं, थाने जाओ तो सिपाही नहीं, सेक्रेट्रिएट जाओ तो सीएम नहीं, पंजाब में जाकर मिलते हैं."
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