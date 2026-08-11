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सीएम सैनी के पंजाब दौरों पर हुड्डा का कटाक्ष, बोले-"हरियाणा को फुल टाइम CM चाहिए, पार्ट टाइम नहीं, पगड़ी पहनकर पंजाब जाते हैं, यहां क्यों नहीं?"

हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा ( ETV Bharat )