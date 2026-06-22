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ट्रम्प के "किलर" वाले बयान पर भड़के हुड्डा, बोले- "वो खुद गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, पीएम का अपमान, देश का अपमान"

ट्रम्प के "किलर" वाले बयान पर भड़के हुड्डा ( ETV Bharat )

रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए "किलर" शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और यह पूरे देश का अपमान है." दरअसल, अपने रोहतक स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुड्डा ने ट्रम्प के बयान के साथ-साथ हरियाणा की कानून-व्यवस्था, नीट पेपर लीक और राज्य सरकार पर भी तीखे सवाल उठाए. प्रधानमंत्री के सम्मान का मुद्दा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोपरि है. किसी भी विदेशी नेता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं माना जा सकता. किसी भी प्रधानमंत्री का अपमान, पूरे देश का अपमान होता है. ऐसी टिप्पणी पूरी तरह गलत है." "किलर" वाले बयान पर भड़के हुड्डा (ETV Bharat) ट्रम्प पर साधा निशाना: हुड्डा ने डोनाल्ड ट्रम्प पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, " उनके बयान लगातार बदलते रहते हैं.वे समय-समय पर अपने रंग बदलते हैं और उनके बयानों में स्थिरता नहीं रहती. ट्रम्प गिरगिट की तरह हैं, जो दिन में कई बार रंग बदलते हैं." उन्होंने अमेरिका के भविष्य के चुनावों का जिक्र करते हुए भी ट्रम्प पर कटाक्ष किया. हुड्डा ने कहा कि, "जब अमेरिका में चुनाव होंगे, तब ट्रम्प ढूंढे नहीं मिलेंगे."