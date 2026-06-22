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ट्रम्प के "किलर" वाले बयान पर भड़के हुड्डा, बोले- "वो खुद गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, पीएम का अपमान, देश का अपमान"

ट्रम्प के किलर वाले बयान पर भड़के हुड्डा ने मोदी का समर्थन किया. हुड्डा ने ट्रम्प की तुलना गिरगिट से की.

BHUPINDER HOODA ON DONALD TRUMP
ट्रम्प के "किलर" वाले बयान पर भड़के हुड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 22, 2026 at 4:57 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 5:39 PM IST

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रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए "किलर" शब्द इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और यह पूरे देश का अपमान है." दरअसल, अपने रोहतक स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुड्डा ने ट्रम्प के बयान के साथ-साथ हरियाणा की कानून-व्यवस्था, नीट पेपर लीक और राज्य सरकार पर भी तीखे सवाल उठाए.

प्रधानमंत्री के सम्मान का मुद्दा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का सम्मान सर्वोपरि है. किसी भी विदेशी नेता द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं माना जा सकता. किसी भी प्रधानमंत्री का अपमान, पूरे देश का अपमान होता है. ऐसी टिप्पणी पूरी तरह गलत है."

"किलर" वाले बयान पर भड़के हुड्डा (ETV Bharat)

ट्रम्प पर साधा निशाना: हुड्डा ने डोनाल्ड ट्रम्प पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि, " उनके बयान लगातार बदलते रहते हैं.वे समय-समय पर अपने रंग बदलते हैं और उनके बयानों में स्थिरता नहीं रहती. ट्रम्प गिरगिट की तरह हैं, जो दिन में कई बार रंग बदलते हैं." उन्होंने अमेरिका के भविष्य के चुनावों का जिक्र करते हुए भी ट्रम्प पर कटाक्ष किया. हुड्डा ने कहा कि, "जब अमेरिका में चुनाव होंगे, तब ट्रम्प ढूंढे नहीं मिलेंगे."

हरियाणा में अपराध पर सरकार को घेरा: प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर चिंता जताते हुए हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार हालात संभालने में विफल साबित हो रही है. जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है. जब नेता ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम आदमी का क्या हाल होगा. सरकार का अपराध पर कंट्रोल खत्म हो चुका है." महम से कांग्रेस विधायक बलराम डांगी के कार्यालय पर हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए हुड्डा ने दावा किया कि इस वारदात के पीछे विदेश से संचालित गैंग का हाथ है. उन्होंने कहा कि, "थाईलैंड में बैठे अपराधी अपने गुर्गों के जरिए प्रदेश में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है.

मुख्यमंत्री नायब सैनी पर किया कटाक्ष: हुड्डा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी व्यंग्य करते हुए कहा कि, "सरकार का पूरा ध्यान प्रदेश की समस्याओं से हट चुका है. सरकार जनता के मुद्दों पर गंभीर नहीं है. मुख्यमंत्री पगड़ी बांधकर सोते हैं और सुबह पंजाब की तरफ मुंह कर लेते हैं, प्रदेश की कोई चिंता नहीं है."

नीट पेपर लीक पर भी उठाए सवाल: नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि, "हरियाणा का नाम बार-बार ऐसे मामलों में सामने आना सरकार की विफलता को दर्शाता है. परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए. पेपर लीक के मामलों ने साबित कर दिया है कि सरकार ने पूरी तरह कंट्रोल खो दिया है."

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Last Updated : June 22, 2026 at 5:39 PM IST

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