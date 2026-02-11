ETV Bharat / state

"लाडो लक्ष्मी योजना चुनावी जुमला, पेंशन कटौती से बढ़ा जनाक्रोश", भूपेन्द्र हुड्डा का BJP पर तीखा वार

सोनीपत में भूपेन्द्र हुड्डा ( ETV Bharat )

सोनीपत: नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे. यहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान हुड्डा ने कहा कि, "सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता से किए वादों से मुकर रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले बड़े-बड़े दावे करने वाली बीजेपी अब अपने वादों से पीछे हट गई है. पेंशन कटौती पर घेरा: हुड्डा ने आगे कहा कि, "हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, जिससे लाखों वृद्ध बेसहारा हो गए हैं. आय के आधार पर पेंशन में कटौती कर सरकार बुजुर्गों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचा रही है. यह कदम सामाजिक सुरक्षा के नाम पर डाका डालने जैसा है. सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड भी इसी सरकार ने काटे हैं." भूपेन्द्र हुड्डा का BJP पर तीखा वार (ETV Bharat) लाडो लक्ष्मी योजना को बताया चुनावी जुमला: पूर्व मुख्यमंत्री ने "लाडो लक्ष्मी योजना" को चुनावी जुमला करार दिया. उन्होंने कहा कि, "चुनाव से पहले सभी महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया गया था, लेकिन अब सरकार नई शर्तें जोड़कर पीछे हट रही है. जनता के साथ छल हुआ है और अब सच्चाई सामने आ चुकी है."