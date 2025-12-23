"सत्र में जनहित के मुद्दों पर सरकार ने नहीं दिया जवाब, अगले सत्र में वोट चोरी प्रस्ताव लाएगा विपक्ष"- भूपेंद्र हुड्डा
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना. वोट चोरी को लेकर कही बड़ी बात.
Published : December 23, 2025 at 2:42 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर निशाना साधा. इस दौरान हुड्डा ने कहा कि "शीतकालीन सत्र तीन दिन का बुलाया गया. जबकि हमने ज्यादा समय की मांग की थी. विपक्ष कई अहम मुद्दों पर चर्चा करना चाहता था. हमारा खेल को लेकर स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया गया".
"जनता के सवालों से भागती रही सरकार": हुड्डा ने दावा किया कि "सत्र में कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों और जनहित के मुद्दों से सरकार भागती रही. विपक्ष को बार-बार वॉकआउट करना पड़ा और मुद्दों पर चर्चा अधूरी रही. बीजेपी ने किसी मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया. कांग्रेस ने हरियाणा के अधिकारों से संबंधित सभी अहम मुद्दों को उठाने के लिए प्रस्ताव नोटिस भी दिए थे, लेकिन सरकार ने प्रतिक्रिया नहीं दी".
वोट चोरी पर लाएंगे प्रस्ताव: सत्र में वोट चोरी को लेकर भी हंगामा हुआ था. इसको लेकर हुड्डा ने कहा कि "वोट चोरी का प्रस्ताव नहीं लाया गया, उस प्रस्ताव में इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कही. लेकिन हम अगले सत्र में वोट चोरी का प्रस्ताव लाएंगे. सरकार फिर उस पर बात करे". वहीं, हुड्डा से सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने जर्मनी में वोट चोरी की बात हरियाणा का नाम लेकर की गई, बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है? हुड्डा ने कहा, कि "राहुल गांधी ने यह बात पीसी में कही थी. कोई छुपी बात नहीं थी. पीएम भी बाहर जाकर कुछ भी बोलते हैं, क्या उन्हें छूट है?. मैंने शॉर्टम डिस्कशन करना चाहा था. सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया. कई मुद्दों पर चर्चा अधूरी रही और सरकार जनता के सवालों से भागती रही".
"हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा अरावली": तो वहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "अरावली के मुद्दे पर हरियाणा विधानसभा सत्र में कॉल अटेंशन मोशन लाना चाहते थे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई. अरावली का मुद्दा हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा पर पड़ेगा. इसके अलावा जलभराव, धान घोटाला और मनरेगा को लेकर बात करनी थी, लेकिन इसको भी मंजूर नहीं किया गया. नशा, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों की बात भी सदन में रखनी चाही थी. चंडीगढ़ स्टेटस को लेकर भी चर्चा करनी थी, आखिरी चंडीगढ़ किसका है, हमारी राजधानी है तो विधानसभा के लिए जमीन क्यों नहीं ले सकते".
