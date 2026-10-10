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'अबतक नहीं हुई 70% धान की खरीद, 800-900 रुपये कम रेट में बिक रहा बाजरा', दिल्ली पहुंचें सभी लोग, ज्ञानेश को देने होगा इस्तीफा- हुड्डा

Bhupinder Hooda on Paddy procurement in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही है. आवक 12 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अब तक मात्र 30 प्रतिशत ही खरीदा है. यानी 70 प्रतिशत किसान अभी भी सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं. इतना ही नहीं, जो धान खरीदा भी गया है, उसका भी मात्र 17 प्रतिशत ही उठान हुआ है. मंडियों में अब नई फसल रखने की जगह तक नहीं बची है.

'बीजेपी सरकार धान खरीद नहीं चाहती': बीजेपी सरकार धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों को कई झमेलों में उलझाए रखा गया है. पहले पोर्टल, फिर वेरिफिकेशन और उसके बाद गेटपास व कैपिंग और लिमिट. हालत यह है कि सिर्फ धान के वेरिफिकेशन में साढ़े चार लाख एकड़ का गैप पाया गया है. करीब 3 लाख एकड़ मोटे धान का सत्यापन, जबकि बासमती के 80,000 एकड़, कपास का 1.71 लाख एकड़, बाजरे का 3.49 लाख एकड़ और गन्ने का 31,000 एकड़ का सत्यापन अभी भी पेंडिंग पड़ा है.