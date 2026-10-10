'अबतक नहीं हुई 70% धान की खरीद, 800-900 रुपये कम रेट में बिक रहा बाजरा', दिल्ली पहुंचें सभी लोग, ज्ञानेश को देने होगा इस्तीफा- हुड्डा
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में धान खरीद का मुद्दे उठाया. उन्होंने सीएम नायब सैनी से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.
Published : October 10, 2026 at 10:33 PM IST
चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मंडियों में धान की खरीद नहीं हो रही है. आवक 12 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, लेकिन सरकार ने अब तक मात्र 30 प्रतिशत ही खरीदा है. यानी 70 प्रतिशत किसान अभी भी सरकारी खरीद का इंतजार कर रहे हैं. इतना ही नहीं, जो धान खरीदा भी गया है, उसका भी मात्र 17 प्रतिशत ही उठान हुआ है. मंडियों में अब नई फसल रखने की जगह तक नहीं बची है.
'बीजेपी सरकार धान खरीद नहीं चाहती': बीजेपी सरकार धान नहीं खरीदना चाहती, इसलिए किसानों को कई झमेलों में उलझाए रखा गया है. पहले पोर्टल, फिर वेरिफिकेशन और उसके बाद गेटपास व कैपिंग और लिमिट. हालत यह है कि सिर्फ धान के वेरिफिकेशन में साढ़े चार लाख एकड़ का गैप पाया गया है. करीब 3 लाख एकड़ मोटे धान का सत्यापन, जबकि बासमती के 80,000 एकड़, कपास का 1.71 लाख एकड़, बाजरे का 3.49 लाख एकड़ और गन्ने का 31,000 एकड़ का सत्यापन अभी भी पेंडिंग पड़ा है.
'कम रेट पर फसल बेचने को मजूबर किसान': हुड्डा ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की कई मंडियों का दौरा किया. किसानों ने खुद बताया कि MSP न मिलने की वजह से उन्हें ₹400 प्रति क्विंटल तक कम रेट पर अपनी धान और ₹800 से ₹900 प्रति क्विंटल कम रेट पर बाजरा बेचना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने चुनाव में ऐलान किया था कि सरकार 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे. लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसानों 2441 MSP भी नहीं मिल रही है. मूंग की MSP तो 8780 है, लेकिन खरीद ना होने से किसानों को प्रति क्विंटल 1500 से 1600 रुपए तक घाटे की मार पड़ रही है.
'किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही बीजेपी': इसी तरह बाजरे के किसान भी ₹2900 प्रति क्विंटल की कागज़ी MSP के बीच, अपनी उपज ₹2000 प्रति क्विंटल तक में देने की मजबूरी के कारण करीब ₹900 प्रति क्विंटल का घाटा झेल रहे हैं. किसानों के साथ भाजपा सरकार किस तरह खिलवाड़ कर रही है, इसे समझने के लिए हुड्डा ने उकलाना अनाज मंडी का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि मंडी में एक किसान की फसल की नमी चेक की गई. वहां सरकारी एजेंसी के पास तीन मशीनें थीं, लेकिन एक ही धान के सैंपल की नमी तीनों मशीनों ने अलग-अलग बताई. यानी साफ है कि सरकार का इरादा किसानों की फसल न खरीदने और उन्हें MSP से पूरी तरह वंचित करने का है.
'श्वेत पत्र जारी करे सरकार': भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी देने का दावा करती है, क्या वो उन 24 फसलों के नाम बता सकती है, जो हरियाणा में होती हैं. और सरकार श्वेत पत्र जारी करे कितनी फसलों पर हरियाणा में एमएसपी मिली. इस मौके पर वरिष्ठ नेता और थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा भी उनके साथ थे. अशोक अरोड़ा ने कहा कि किसानों के साथ ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि किसान कम रेट में अपनी फसल बेचें और प्राइवेट एजेंसियों को फायदा हो.
'सरकार किसानों को खाद भी नहीं दे रही': हुड्डा ने बताया कि सरकार किसानों को न सिर्फ MSP से वंचित कर रही है, बल्कि खाद भी नहीं दे रही है. उन्होंने बताया कि हरियाणा के लिए अक्टूबर में यूरिया का आवंटित स्टॉक 3.50 लाख मीट्रिक टन है, जबकि अब तक सरकार ने सिर्फ 67,000 मीट्रिक टन ही उठाया है. इसी तरह DAP का हरियाणा के लिए आवंटित स्टॉक डेढ़ लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन सरकार ने अब तक मात्र 38,000 मीट्रिक टन ही उठाया है.
'किसानों का लागत कई गुना बढ़ा दी': हुड्डा ने याद दिलाया कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने किसानों की लागत कई गुना बढ़ा दी. जब MSP में बढ़ोतरी की बात आती है तो सरकार किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती है. कांग्रेस सरकार के दौरान 2005 से 2014 तक धान और गेहूं के MSP में हर बार 14 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती थी, जबकि भाजपा सरकार के दौरान मात्र 5 से 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है.
ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा: एक सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा. जबतक वो पद से इस्तीफा नहीं देते, वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का ये आंदोलन तेज होता जाएगा. 12 तारीख को हम सभी लोगों को दिल्ली पहुंचने की अपील करते हैं. क्योंकि यह वोट और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इसमें सभी की शांतिपूर्ण भागीदारी आवश्यक है.
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