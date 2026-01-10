ETV Bharat / state

"बोल तेरा माली कौन", हुड्डा ने सीएम सैनी से मांगा जवाब, मनरेगा बदलाव पर भी कह डाली बड़ी बात

हरियाणा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. सीएम नायब सैनी पर भी शायराना अंदाज में कसा तंज.

भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर तंज
भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर तंज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 10, 2026 at 1:09 PM IST

|

Updated : January 10, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर: इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर सियासी उठापटक जारी है. जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है. इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी पर शायराना अंदाज में तंज कसा और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, इतना ही नहीं, हुड्डा ने हरियाणा का शासन दिल्ली से चलाए जाने को लेकर राज्य के सीएम नायब सैनी पर भी तंज कसा और कहा कि "डाल-डाल पात, डाल-डाल जख्म-ए-चमन, ये तो बता तेरा माली कौन". दिल्ली में या फिर हरियाणा और या फिर एक फूल दो माली की तर्ज पर शासन चलाया जा रहा है".

हुड्डा का दावा: हुड्डा ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि "बीजेपी की राजनीति सिर्फ नाम बदलने तक सीमित रह गई है. सरकार को काम करने से ज्यादा योजनाओं को नाम बदलने में विश्वास है. मनरेगा का नाम बदलकर सरकार ने न केवल शब्द बदले, बल्कि योजना की मूल भावना और अधिकारों को भी कमजोर कर दिया है". उन्होंने इसे बीजेपी की पुरानी फितरत करार देते हुए कहा कि "हर योजना से कांग्रेस का नाम हटाना ही सरकार का एकमात्र एजेंडा बन गया है". नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि "कांग्रेस तीन कृषि कानूनों की तर्ज पर मनरेगा का नाम वापस मनरेगा करने पर भी सरकार को मजबूर करेगी".

बेरोजगारी पर बोले हुड्डा: इसके अलावा, हरियाणा में दूसरे राज्यों के युवाओं को सरकारी नौकरियां दिए जाने का मुद्दा भी उठाया. हुड्डा ने कहा कि "हैरानी की बात है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग का चेयरमैन भी दूसरे प्रदेश से नियुक्त किया गया है. जबकि हरियाणा के युवाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा पास करने की पूरी काबिलियत है. हरियाणा के युवा यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास करने का दम रखते हैं".

सरकार पर साधा निशाना: वहीं, राज्य में बढ़ रहा नशा और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई. हुड्डा ने कहा कि "जो हरियाणा कभी विकास के मामले में नंबर वन हुआ करता था, वहीं आज अपराध और नशे के मामलों में नंबर वन बनने की कगार पर है. कांग्रेस पार्टी सरकार की हर जनविरोधी नीति का मजबूती के साथ विरोध करेगी. जनता हित में लड़ाई सड़क से सदन तक पूरी ताकत के साथ लड़ी जाएगी".

ये भी पढ़ें: "बीजेपी काम में नहीं, नाम बदलने में रखती है विश्वास", मनरेगा को लेकर सांसद हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना

ये भी पढ़ें: "अपराध नहीं रोका तो डिमोशन के लिए रहें तैयार " CM सैनी की पुलिस अधिकारियों को सख्त चेतावनी

Last Updated : January 10, 2026 at 1:14 PM IST

TAGGED:

MNREGA CHANGES
भूपेंद्र हुड्डा
मनरेगा
HARYANA CM NAYAB SAINI
BHUPINDER HOODA ON HARYANA CM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.