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'निजी कंपनियों के लिए काम कर रही BJP, बिजली का निजीकरण सरकार का घातक कदम' -भूपेंद्र हुड्डा

Bhupinder Hooda on electricity ( Bhupinder Hooda )

चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की भाजपा सरकार निजी कंपनियों के लिए काम कर रही है. बिजली विभाग का निजीकरण आम जनता, किसानों और गरीबों पर महंगाई की एक और गहरी मार है.

'बिजली का निजीकरण घातक कदम': भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूंह में 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' को बिजली वितरण का पैरेलल लाइसेंस देना निजीकरण की दिशा में एक बेहद घातक कदम है. DHBVN को अपना लगभग एक-तिहाई राजस्व अकेले गुरुग्राम से मिलता है. इस मुनाफे वाले क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने से सरकारी निगम की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाएगी."