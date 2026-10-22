'निजी कंपनियों के लिए काम कर रही BJP, बिजली का निजीकरण सरकार का घातक कदम' -भूपेंद्र हुड्डा
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. बोले- 'ये जनता पर महंगाई की मार'
Published : October 22, 2026 at 12:53 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली के निजीकरण के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की भाजपा सरकार निजी कंपनियों के लिए काम कर रही है. बिजली विभाग का निजीकरण आम जनता, किसानों और गरीबों पर महंगाई की एक और गहरी मार है.
'बिजली का निजीकरण घातक कदम': भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूंह में 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' को बिजली वितरण का पैरेलल लाइसेंस देना निजीकरण की दिशा में एक बेहद घातक कदम है. DHBVN को अपना लगभग एक-तिहाई राजस्व अकेले गुरुग्राम से मिलता है. इस मुनाफे वाले क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने से सरकारी निगम की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाएगी."
BJP सरकार निजी कंपनियों के लिए काम कर रही है। बिजली विभाग का निजीकरण आम जनता, किसानों और गरीबों पर महंगाई की एक और गहरी मार है। सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूंह में 'इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड' को बिजली वितरण का पैरेलल लाइसेंस देना निजीकरण की दिशा में एक बेहद घातक कदम है। DHBVN को अपना लगभग एक-तिहाई राजस्व अकेले गुरुग्राम से मिलता है। इस मुनाफे वाले क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने से सरकारी निगम की आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा जाएगी। इसके पीछे एक बड़ी साजिश एग्री डिस्कॉम को अलग करने की भी है, ताकि किसानों के हिस्से की बिजली और उनको मिलने वाली सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म की जा सके एवं कांग्रेस सरकार के दौरान मिली 10 पैसे प्रति यूनिट जैसी राहत को छीना जा सके। प्राइवेट कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेंगी और उनकी आपूर्ति केवल उद्योगों, मॉल्स और शहरी इलाकों तक सीमित रह जाएगी। ऐसे में मुनाफे वाले क्षेत्र छिन जाने के बाद, बिना पर्याप्त राजस्व के सरकारी विभाग के लिए ग्रामीण, किसानों और गरीब उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे एक बड़ी आबादी ऊर्जा संकट में फंस सकती है। मुनाफाखोरी की इस नीति से न सिर्फ जनता परेशान होगी, बल्कि हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों पर भी छंटनी की तलवार लटक जाएगी। सरकार के इस कदम का कांग्रेस और सभी बिजली कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। 📍दिल्ली में प्रेसवार्ता @INCHaryana— Bhupinder Singh Hooda (@BhupinderShooda) October 21, 2026
एग्री डिस्कॉम को अलग करने की साजिश: पूर्व सीएम ने कहा कि "इसके पीछे एक बड़ी साजिश एग्री डिस्कॉम को अलग करने की भी है, ताकि किसानों के हिस्से की बिजली और उनको मिलने वाली सब्सिडी धीरे-धीरे खत्म की जा सके एवं कांग्रेस सरकार के दौरान मिली 10 पैसे प्रति यूनिट जैसी राहत को छीना जा सके. प्राइवेट कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेंगी और उनकी आपूर्ति केवल उद्योगों, मॉल्स और शहरी इलाकों तक सीमित रह जाएगी."
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "मुनाफे वाले क्षेत्र छिन जाने के बाद, बिना पर्याप्त राजस्व के सरकारी विभाग के लिए ग्रामीण, किसानों और गरीब उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे एक बड़ी आबादी ऊर्जा संकट में फंस सकती है. मुनाफाखोरी की इस नीति से न सिर्फ जनता परेशान होगी, बल्कि हजारों बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों पर भी छंटनी की तलवार लटक जाएगी. सरकार के इस कदम का कांग्रेस और सभी बिजली कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं."
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