भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला, बोले- "हरियाणा में संगठित अपराध बढ़ा, वित्तीय स्थिति भी हो रही खराब"
Bhupinder Hooda on Nayab Saini: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की वित्तीय स्थिति, क्राइम और बजट के मुद्दे पर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा.
Published : January 16, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली/चंडीगढ़: नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने उद्योग जगत की खराब हालत को लेकर सरकार से जवाब मांगा. भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 2018 से अब तक हरियाणा में 1446 औद्योगिक यूनिट या तो बंद हो गई है या पलायन कर गई हैं. हरियाणा के औद्योगिक डेवलपमेंट ग्रोथ रेट में 12% की कमी आई है. इसके चलते हरियाणा के युवाओं में बेरोजगारी और बेचैनी बढ़ी है."
भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना: पूर्व सीएम ने कहा "एक वक्त में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में नंबर एक था. लेकिन आज फिसलता जा रहा है. हरियाणा की वित्तीय स्थिति भी खराब हो जाती हो रही है. देश में हरियाणा का स्थान 14 पहुंच गया है. बीजेपी सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, लेकिन आज प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर चढ़ गया है. खरखौदा में मारुति का लगने वाला प्लांट का फैसला कांग्रेस सरकार में हुआ था, लेकिन बीजेपी ने इसे लागू करने में 12 साल की देरी की."
कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल: कानून व्यवस्था को लेकर भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को घेरा. उन्होंने कहा "आज हरियाणा में 60 गैंगस्टर सक्रिय हैं, जो प्रदेश में फिरौती, लूटमारी कर रहे हैं. प्रदेश में संगठित अपराध बढ़ता जा रहा है. जेल से भी संगठित अपराध चल रहा है. भारत सरकार के सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है. प्रदेश की जनता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस कर रही है."
आगामी बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया: नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के आगामी बजट से भी निराशा जताई. उन्होंने कहा "सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. ये लोग सिर्फ कर्ज बढ़ाएंगे. कोई नया प्रोजेक्ट हरियाणा में लेकर नहीं आएंगे. प्रदेश सरकार की गलतियों के चलते केंद्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट हरियाणा से चले गए हैं. सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री की बात हो या फिर गुरुग्राम में देश की पहली नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी. ये दोनों ही बड़े प्रोजेक्ट आज अन्य राज्यों में चले गए हैं. बीजेपी से उम्मीद करते हैं कि वह प्रदेश में रोजगार और किसने की आमदनी बढ़ाने के उपाय करेगी."
