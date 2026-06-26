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'हाई कोर्ट के जज की देखरेख में हो बैंक घोटाले की जांच', चढ़ावा चोरी केस में भूपेंद्र हुड्डा बोले- 'ये सबसे बड़ा पाप'

नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चर्चित बैंक घोटाले और राम मंदिर चढ़ावा मामले पर प्रतिक्रिया दी. जानें उन्होंने किस मुद्दे पर क्या कहा.

Bhupinder Hooda
Bhupinder Hooda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 26, 2026 at 8:45 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब हुए. जहां उन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी. हरियाणा के चर्चित बैंक घोटाले सहित विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा.

बैंक घोटाले पर भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया: भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बैंक घोटाले का मामला बड़ा है. अखबारों में भी कई अधिकरियों के नाम आ रहे हैं. हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट के जज की देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए. इसमें कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए. ये बड़ा घोटाला निकलेगा.

चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

'अच्छी नौकरियां बाहर के युवाओं को दी जा रही': पूर्व सीएम ने कहा कि लोग एचपीएससी कार्यलय के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं. एचपीएससी में अच्छी नौकरियों में बाहरी प्रदेशों के युवाओं को प्रथमिकता दी जाती है. इसमें कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं. जैसे बैकवर्ड क्लास के लिए शर्त लगा दी जाती थी. इसमें सरकार को एक हाई पॉवर कमेटी बनानी चाहिए.

'क्राइम व्यवस्था चौपट': वहीं कांग्रेस विधायक बलराम दांगी से फिरौती मांगे जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विधायक से फिरौती मांगी गई. पहले उनके दफ्तर पर फायरिंग की गईं. उनसे 5 करोड़ मांगे गए. अगर विधायक को धमकियां मिल रही हैं तो आम लोग कहां जाएंगे. सबको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है. हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है. सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं.

'पंजाब से एसवाईएल का पानी ले सरकार': राजस्थान को पानी देने के समझौते पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार पहले हरियाणा के किसानों को तो पानी दें. उन्हें पानी नहीं मिल रहा. सरकार एसवाईएल का पानी नहीं ले पाई.‌ सरकार को पहले एसवाईएल का पानी लेना चाहिए. हरियाणा के सीएम पंजाब में जाते हैं. पहले हमारे हक का पानी तो लें. एक सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिन पांच विधायकों ने क्रॉस वोट की थी. उनको सस्पेंड कर रखा है. अगर वो चाहें तो पार्टी से इस्तीफा दे दें और दोबारा चुनाव लड़ लें.

पंजाब के सीएम के वीडियो पर दी प्रतिक्रिया: उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस साल 76 हजार करोड़ कर्ज ले रही है. हांसी चैनत विवाद पर उन्होंने कहा कि इसमें सरकार को ग्रामीणों की मांग को पूरा करना चाहिए. पंजाब के सीएम भगवंत मान के वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम का इंवॉलमेन्ट है. अगर सही वीडियो है. गंभीर मामला है और अगर गलत वीडियो बनाया है, तो और भी गंभीर मामला है. हाई लेवल जांच होनी चाहिए.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर दी प्रतिक्रिया: राम मंदिर चंदे मामले पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंदा चोरी का मामला गंभीर मामला है. किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए. ये सबसे बड़ा पाप है जो डोनेशन को हड़पने का काम किया गया है.

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