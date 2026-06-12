भूपेंद्र हुड्डा ने की रोहतक अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात, उचित मुआवजा, मृतकों के परिजन को सरकारी नौकरी की मांग
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में हुए भीषण अग्निकांड वाले घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित व्यापारियों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.
Published : June 12, 2026 at 8:55 PM IST
रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को रोहतक डी पार्क के नजदीक अग्निकांड से प्रभावित घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की. दुकानदारों ने घटना के संपूर्ण जानकारी दी. हुड्डा ने मारे गए लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट की. उन्होंने दुकानदारों को उचित मुआवजा दिए जाने और मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई पर जवाब भी मांगा.
भूपेंद्र हुड्डा ने की दुकानदारों से मुलाकात: शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की ओर से घोषित राहत को नाकाफी बताया. उन्होंने कहा कि "मृतकों के आश्रितों को सिर्फ 10 लाख रुपये की मदद काफी नहीं है. 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद तो आज से 15 साल पहले दी जाती थी. प्रभावित दुकानदारों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी जाए. आगजनी की घटना से प्रभावित रेहड़ी वालों को भी मदद मिले."
उचित मुआवजा देने की मांग: पूर्व मुख्यमंत्री ने दमकल सुविधाओं की कमी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "दमकल सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए. जनसंख्या के आधार पर दमकल की संख्या होनी चाहिए." इसके अलावा रोहतक नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर मंजीत मान ने कहा कि "सरकार की प्रभावित दुकानदारों के प्रति पूरी सहानुभूति है और दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा."
करीब 10 दुकानों में लगी थी आग: गौरतलब है कि 9 जून को डी पार्क के नजदीक हुए अग्निकांड में एक दुकान मालिक और 2 कर्मचारियों की जिंदा जलने से मौत हो गई थी. मरने वालों में नेहरु कॉलोनी निवासी कपिल, बाबा मोहल्ला निवासी अमन यादव व गुरुनानकपुरा निवासी सौरभ उर्फ रोहित शामिल थे. इन तीनों के शवों को जली हुई हालत में करीब 6 घंटे बाद निकाला गया था. ये आग रोहतक शूज नामक दुकान में आग लगने से फैली थी.
जिंदा जलने से तीन की मौत: घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने घटनास्थल का दौरा किया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटना दुख जताते हुए सरकार की पॉलिसी के अनुसार मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये देने की घोषणा की. इस अग्निकांड में 10 दुकान पूरी तरह से जल कर राख हो गई, जबकि 2 दुकानों को आंशिक नुकसान हुआ. इसके अलावा बाहर खड़ी 4 मोटरसाइकिल व दुकानों के सामने 3 रेहड़ियां भी जल गई थी.
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