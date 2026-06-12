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भूपेंद्र हुड्डा ने की रोहतक अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात, उचित मुआवजा, मृतकों के परिजन को सरकारी नौकरी की मांग

रोहतक: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को रोहतक डी पार्क के नजदीक अग्निकांड से प्रभावित घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की. दुकानदारों ने घटना के संपूर्ण जानकारी दी. हुड्डा ने मारे गए लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट की. उन्होंने दुकानदारों को उचित मुआवजा दिए जाने और मारे गए लोगों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की. पूर्व मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई पर जवाब भी मांगा.

भूपेंद्र हुड्डा ने की दुकानदारों से मुलाकात: शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की ओर से घोषित राहत को नाकाफी बताया. उन्होंने कहा कि "मृतकों के आश्रितों को सिर्फ 10 लाख रुपये की मदद काफी नहीं है. 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद तो आज से 15 साल पहले दी जाती थी. प्रभावित दुकानदारों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी जाए. आगजनी की घटना से प्रभावित रेहड़ी वालों को भी मदद मिले."

भूपेंद्र हुड्डा ने की रोहतक अग्निकांड पीड़ितों से मुलाकात (ETV Bharat)

उचित मुआवजा देने की मांग: पूर्व मुख्यमंत्री ने दमकल सुविधाओं की कमी को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "दमकल सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए. जनसंख्या के आधार पर दमकल की संख्या होनी चाहिए." इसके अलावा रोहतक नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर मंजीत मान ने कहा कि "सरकार की प्रभावित दुकानदारों के प्रति पूरी सहानुभूति है और दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा."