ETV Bharat / state

क्रॉस वोटिंग पर सख्त भूपेंद्र हुड्डा, बोले- "Cross Voting करने वाले कांग्रेस विधायकों को नैतिकता से इस्तीफा देना चाहिए"

भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों से इस्तीफा देने की मांग की है.

BHUPINDER HOODA ON CROSS VOTING
भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 23, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: रोहतक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की मौजूदा राजनीति और सरकार की नाकामी पर हमला बोला. इस दौरान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायकों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

क्रॉस वोटिंग पर सख्त भूपेंद्र हुड्डा: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "अगर उन विधायकों में नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इन विधायकों ने न केवल पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, बल्कि अपने मतदाताओं का भी विश्वास तोड़ा है." उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी ऐसे विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और अब भी उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.

क्रॉस वोटिंग पर सख्त भूपेंद्र हुड्डा (ETV Bharat)

कांग्रेस ने जारी किया नोटिस: हुड्डा ने आगे कहा कि, "कांग्रेस पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में पार्टी हाईकमान द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा. अनुशासनहीनता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.पार्टी इस मामले में सख्त कदम उठाएगी."

मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल: हुड्डा ने हरियाणा की मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "केंद्र सरकार की रिपोर्ट ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी है. प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में संतोषजनक काम नहीं हुआ है और हर वर्ग सरकार से परेशान है. राज्य में प्रशासनिक विफलता स्पष्ट रूप से नजर आ रही है."

किसानों के मुद्दे पर उठाए सवाल: बेमौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए हुड्डा ने सरकार से तुरंत गिरदावरी कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि, "किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उन्हें राहत मिल सके. अगर सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, तो उसे तत्काल मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए."

गेहूं खरीद में ट्रैक्टर नंबर प्लेट पर सरकार को आलोचना: हुड्डा ने गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट अनिवार्य करने का फैसला किसानों के लिए परेशानी का कारण बनेगा. कई किसानों के नाम पर जमीन महिलाओं के नाम पर है, जिससे यह फैसला किसानों के लिए और भी मुश्किल पैदा करेगा." उन्होंने सरकार से अपील की कि इसे तुरंत वापस लिया जाए.

गैस की किल्लत पर सरकार को घेरा: गैस की किल्लत पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, "अगर सरकार के पास गैस की कोई कमी नहीं है, तो उसे इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए. अगर सरकार सही तरीके से काम करती है तो लोगों का विश्वास वापस लाया जा सकता है."

ये भी पढ़ें:चरखी दादरी में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, अस्पताल पहुंचने पर हुआ रेप का खुलासा, मामला दर्ज

TAGGED:

BHUPINDER HOODA ON CROSS VOTING
HARYANA CROSS VOTING
CONGRESS MLAS RESIGNATION
HARYANA GAS SHORTAGE
BHUPINDER HOODA IN ROHTAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.