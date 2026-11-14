ETV Bharat / state

हुड्डा का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, बोले- "गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल करो, 15 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ हो रहा भद्दा मजाक"

हुड्डा का भाजपा सरकार पर तीखा हमला ( ETV Bharat )

रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. रोहतक स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करते हुए कहा कि, "सरकार ने महज 15 रुपये की बढ़ोतरी करके किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है." हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते संगठित अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा. इसके अलावा उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसा.

गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल करने की मांग: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. सरकार ने गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो किसानों के साथ मजाक है. गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए. किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी आमदनी और मुनाफा कम होता जा रहा है. ऐसे में सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फसल के लाभकारी दाम देने चाहिए."