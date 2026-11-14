हुड्डा का भाजपा सरकार पर तीखा हमला, बोले- "गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल करो, 15 रुपये बढ़ाकर किसानों के साथ हो रहा भद्दा मजाक"
Bhupinder Hooda attacks BJP: भूपेंद्र हुड्डा ने गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल करने की मांग की. साथ ही हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Published : November 14, 2026 at 3:27 PM IST
रोहतक: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने के भाव में मामूली बढ़ोतरी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. रोहतक स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करते हुए कहा कि, "सरकार ने महज 15 रुपये की बढ़ोतरी करके किसानों के साथ भद्दा मजाक किया है." हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते संगठित अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा. इसके अलावा उन्होंने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसा.
गन्ने का भाव 600 रुपये क्विंटल करने की मांग: भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि, "गन्ना किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. सरकार ने गन्ने के भाव में केवल 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो किसानों के साथ मजाक है. गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए. किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी आमदनी और मुनाफा कम होता जा रहा है. ऐसे में सरकार को किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फसल के लाभकारी दाम देने चाहिए."
कांग्रेस शासन में किसानों को मिला बेहतर फसलों का भाव: पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि, "कांग्रेस ने किसानों को उनकी फसलों का सबसे ज्यादा भाव दिया था. हमारे समय में किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिलते थे, लेकिन आज खाद, बीज और कीटनाशकों पर जीएसटी लगने से खेती की लागत बढ़ गई है. एक तरफ किसानों के लिए खेती करना महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा. सरकार को किसानों की समस्याओं को समझते हुए गन्ने समेत दूसरी फसलों के दाम बढ़ाने चाहिए."
हरियाणा में करीब 80 गैंग सक्रिय होने का दावा: हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और गैंगस्टरों की गतिविधियों को लेकर भी भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा में संगठित अपराध लगातार बढ़ रहा है और बदमाश सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं. प्रदेश में करीब 80 गैंग सक्रिय हैं. गैंग इतने हावी हो चुके हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री तक को धमकियां दी जा रही हैं."
अभय चौटाला पर हुड्डा का तंज: वहीं, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए हुड्डा ने कहा कि, "थोथा चना, बाजे घना. जनता सब जानती है और उसे पता है कि किसमें कितना दम है." हुड्डा ने इनेलो नेता पर यह टिप्पणी ऐसे समय की, जब वह प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे.
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