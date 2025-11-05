ETV Bharat / state

शेफाली वर्मा के परिजनों से मिले हुड्डा, बेटी की जीत पर दी बधाई, बोले- "फर्स्ट क्लास नौकरी और 2 करोड़ का इनाम दें सरकार"

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी शेफाली वर्मा के घर परिजनों से मिलने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा. सरकार से की ये मांग.

शेफाली वर्मा के परिजनों से मिले हुड्डा
शेफाली वर्मा के परिजनों से मिले हुड्डा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 5:27 PM IST

3 Min Read
रोहतक: हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को ढेर कर विश्व चैंपियनशिप का खिताब देश के नाम किया है. टीम की इस जीत से पूरा देश गदगद है. इस टीम में अहम योगदान देने वाली क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उनकी इस शानदार जीत के लिए बधाई देने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे. हुड्डा ने कहा कि "शेफाली ने जो कर दिखाया है, वो देश और प्रदेश के लिए गर्व का विषय है".

हुड्डा की सरकार से मांग: हुड्डा ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि शेफाली वर्मा को दो से ढाई करोड़ रुपये कैश और फर्स्ट क्लास अफसर की नौकरी दी जानी चाहिए. पंजाब सरकार ने मैच जीतते ही एक करोड़ रुपये देने की घोषणा कर दी थी. जब टी-20 वर्ल्ड कप की जीत उनकी सरकारी के दौरान हुई थी तो जोगेंद्र शर्मा को डीएसपी बनाया था. इसलिए हरियाणा सरकार भी तुरंत इस संबंध में फैसला लें. ये जीत शेफाली के नाम की है.

"खेल स्टेडियम की व्यवस्था में सुधार होने चाहिए": वहीं, हुड्डा ने कहा कि "जो स्टेडियम कांग्रेस के समय बने थे और हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी इस खेल नीति पर मौजूदा सरकार को भी चलना चाहिए. जितने भी स्टेडियम बने हैं, उनमें कोच व रखरखाव की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए. क्योंकि खेल की वजह से ही युवा नशे से दूर रह सकता है. युवाओं से अपील है कि खेल की तरफ ध्यान दें और नशे को पूरी तरह से त्याग दें".

पिता को बेटी पर नाज: स्टार क्रिकेट प्लेयर शेफाली के पिता संजीव वर्मा ने हुड्डा के पहुंचने पर आभार जताया और कहा कि "जो मांग हुड्डा ने की है, वो हरियाणा सरकार को देखना है. जहां तक शेफाली के घर आने की बात है, तो अभी तक कोई ऐसा शेड्यूल तय नहीं हुआ है कि शेफाली कब तक रोहतक पहुंचेगी. आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी भारतीय टीम को डिनर पर बुलाया है. यह उनके लिए बड़े ही गर्व की बात है. उन्हें अपनी बेटी पर नाज है".

SHEFALI VERMA
BHUPINDER HOODA
संजीव वर्मा
हरियाणा सरकार
BHUPINDER HOODA

