भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया AI वीडियो मामला, कांग्रेस ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया का एआई जेनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहा है.जिसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 27, 2026 at 12:14 PM IST
दुर्ग : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया का एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी गलियों का पारा चढ़ गया है. सोशल मीडिया में वायरल हुए इस रील में दोनों को डेटिंग करते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को कांग्रेस के कार्यकर्ता चरित्र हनन के मामले से जुड़ा मान रहे हैं.
कांग्रेस ने लगाया चरित्र हनन का आरोप
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने वीडियो के विरोध में रैली निकाली और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने एसएसपी को दिए ज्ञापन में वैशाली नगर निवासी आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है.
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एआई जेनरेटेड वीडियो को सोशल मीडिया प्रसारित किया जा रहा है.जिसे लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति जताई है.हमने पुलिस को इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा है. यदि ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे- राकेश ठाकुर जिला अध्यक्ष कांग्रेस दुर्ग
कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने चेतावनी दी है.साथ ही साथ आरोप लगाया है कि विपक्ष की शिकायतों पर कार्रवाई में देरी की जाती है. वहीं हंगामे के बीच एसएपी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए दो दिन का समय मांगा है. फिलहाल पुलिस वीडियो के तकनीकी पहलुओं की जांच कर रही है।
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