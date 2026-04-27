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भूपेश बघेल और सौम्या चौरसिया AI वीडियो मामला, कांग्रेस ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की

कांग्रेस ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया का एक एआई जनरेटेड वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासी गलियों का पारा चढ़ गया है. सोशल मीडिया में वायरल हुए इस रील में दोनों को डेटिंग करते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को कांग्रेस के कार्यकर्ता चरित्र हनन के मामले से जुड़ा मान रहे हैं.

कांग्रेस ने लगाया चरित्र हनन का आरोप

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने वीडियो के विरोध में रैली निकाली और एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की. कांग्रेस ने एसएसपी को दिए ज्ञापन में वैशाली नगर निवासी आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है.