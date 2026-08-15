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ईडी की कार्रवाई पर मोदी शाह पर बरसे भूपेश, डिप्टी सीएम अरुण साव बोले कांग्रेस नहीं छिपा सकती अपने कर्म

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी,अमित शाह समेत ईडी की कार्रवाई पर निशाना साधा.वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया.

BHUPESH LASHED OUT AT MODI SHAH
ईडी की कार्रवाई पर वार पलटवार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 4:48 PM IST

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रायपुर : ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है. रायपुर में ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ हुई कार्रवाई पर केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को कठघरे में खड़ा किया.बघेल ने कभी ‘राजा की कहानी’ सुनाकर तंज कसा, तो कभी ईडी, ईओडब्ल्यू, मोदी और अमित शाह को लेकर ऐसे सवाल पूछे कि सियासी मंच पर ठहाकों के साथ तालियां भी गूंज उठीं.

बयान आया और हो गई गिरफ्तारी, रामगोपाल अग्रवाल पर बघेल का सवाल

भूपेश बघेल ने कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर है और जिसे कोर्ट फरार घोषित कर चुका है, उसके कथित बयान के आधार पर रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया.उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं और कार्रवाई का उद्देश्य रामगोपाल अग्रवाल को परेशान करना और कांग्रेस को बदनाम करना है.

बच्चों को भी नहीं डराता ED-IT-CBI, चैतन्य का भी लिया नाम


प्रदर्शन के दौरान भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए राजा की कहानी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बच्चों में भी अब ईडी, आईटी और सीबीआई का डर नहीं है. जंतर-मंतर से जुड़े एक प्रसंग का हवाला देते हुए उन्होंने 56 इंच का छोटा बंदर और बाल नरेंद्र’ जैसे तंज भी कसे. भूपेश बघेल ने अपने बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनका नाम पहले आरोपपत्र में प्रमुखता से नहीं था, लेकिन बाद में नाम जोड़ा गया.

ईडी की कार्रवाई पर वार पलटवार (Etv Bharat)

उन्होंने एक कथित घटनाक्रम सुनाते हुए कहा कि चैतन्य ने ईओडब्ल्यू अधिकारियों से बयान दर्ज कराने की बात कही. बघेल के मुताबिक, अधिकारियों को उम्मीद थी कि वह किसी का नाम लेंगे. लेकिन उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि बयान में अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम लिया जाए तो क्या उसे भी उसी तरह दर्ज कर कार्रवाई होगी.

रामगोपाल ED डायरेक्टर का ले दें नाम, क्या होगी पूछताछ

बघेल ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी कांग्रेस नेता का नाम किसी के बयान में आ जाए तो उसे तुरंत पूछताछ के लिए बुला लिया जाता है. लेकिन भाजपा नेताओं का नाम सामने आने पर क्या वही कार्रवाई होती है.उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर रामगोपाल अग्रवाल कहीं बैठे उनकी बात सुन रहे हों और ईडी डायरेक्टर का नाम ले दें, तो क्या ईडी अधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया जाएगा.

Bhupesh lashed out at Modi Shah
ईडी की कार्रवाई पर मोदी शाह पर बरसे भूपेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डिप्टी सीएम ने किया पलटवार

वहीं भूपेश बघेल के प्रदर्शन और रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस के रुख को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है. ईडी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस का ऐसा रवैया ये साबित करता है कि आज जब कांग्रेस विपक्ष में रहकर ईडी को धमका रही है. अपने नेता के गिरफ्तारी के बाद कि सरकार बदलती है कि देख लेंगे.

ये इतना गंभीर विषय है कि जब ये लोग सरकार में बैठे रहें होंगे तो विभाग के अधिकारियों को किस तरह से धमकाकर काम करवाया होगा.इस बात को प्रमाणित करता है.सत्ता में थे तो उन्होंने क्या खेल खेला होगा वो इसी बात से पता चलता है- अरुण साव, डिप्टी सीएम

वास्तव में ईडी ने साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की है.उसे राजनीतिक रंग देकर अपने कर्मों को छिपा नहीं सकती है कांग्रेस पार्टी. अरुण साव ने साफ कहा कि कांग्रेस अपने अपराधों को छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है.

कांग्रेस ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा

आपको बता दें कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन सिर्फ ईडी दफ्तर के घेराव तक सीमित नहीं रहा. मंच से भूपेश बघेल ने रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी, चैतन्य बघेल से जुड़ी कार्रवाई, जांच एजेंसियों की कथित चयनात्मक कार्रवाई, राम मंदिर चंदा, शराब की ओवररेटिंग और नशे के मुद्दे को एक साथ उठाया.वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपराध को छिपाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेते हैं.लेकिन जांच एजेंसियां पर दबाव नहीं बना सकते.

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