ETV Bharat / state

दुर्ग में भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, कहा- पूरा एआई समिट एक तरफ और चाइनीज कुत्ता एक तरफ

दुर्ग के पटेल चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि बहुत छोटी रखी गई है और केवल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं. जानकारी के अनुसार 23 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और परंपरा के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है. लेकिन 24 तारीख को ही बजट प्रस्तुत किए जाने की बात सामने आ रही है.

दुर्ग में भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग: दल्ली राजहरा प्रवास पर जाने के दौरान दुर्ग के पटेल चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और बजट सत्र, AI समिट और शराब के मुद्दे पर अपनी बात रखी.

इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? क्या सरकार के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए बड़े विषयों को एक साथ लाया जा रहा है?- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

भाजपा पर साधा निशाना

बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कुछ भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी सहित 25 लोगों को गोली मारने जैसे बयान दिए गए, तब पार्टी की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई.

शिक्षकों की ड्यूटी और अन्य मुद्दे

पूर्व CM ने शिक्षकों और प्राध्यापकों को अन्य कार्यों में लगाए जाने पर आपत्ति जताई. बघेल ने कहा कि शिक्षकों से कुत्ता पकड़ने जैसी ड्यूटी कराना गलत है और इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है.

AI समिट पर तंज

एआई समिट का जिक्र करते हुए बघेल ने कहा, पूरा एआई समिट एक तरफ और चाइनीज कुत्ता एक तरफ. उन्होंने आयोजन की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े किए. ये तंज गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर दिया गया.

प्लास्टिक में शराब बेचने पर चिंता

बघेल ने प्लास्टिक में शराब बेचे जाने को खतरनाक बताया. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इसके उपयोग पर नियंत्रण जरूरी है.

योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी

बघेल ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने योगी की आलोचना करते हुए उन्हें ढोंगी बताया.