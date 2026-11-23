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किसानों की सरकार है या बीमा कंपनियों की? भूपेश बघेल का साय सरकार पर हमला

भूपेश बघेल का धमतरी दौरा ( ETV BHARAT )

धमतरी: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों के मुद्दों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के बजाय बीमा कंपनियों के फायदे के लिए काम कर रही है. बघेल ने बारिश से प्रभावित फसलों और धान खरीदी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब किसानों की फसलें भीग चुकी हैं, तो क्या सरकार भीगे हुए धान की भी खरीदी करेगी?

सरकार भीगे धान की खरीदी की व्यवस्था करे- भूपेश बघेल भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में अब तक धान कटाई पूरी नहीं हुई है. इस बीच तीन बार बारिश और तूफान की स्थिति बन चुकी है, जिससे किसानों की फसल प्रभावित हुई है. ऐसे में सरकार को धान खरीदी के दौरान किसानों को राहत देनी चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि कहीं सरकार अधिक नमी का हवाला देकर किसानों का धान खरीदने से इनकार न कर दे.