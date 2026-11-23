किसानों की सरकार है या बीमा कंपनियों की? भूपेश बघेल का साय सरकार पर हमला
भूपेश बघेल ने साय सरकार को धान खरीदी और फसल क्षति सर्वे के मुद्दे पर घेरा है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 9:24 PM IST
धमतरी: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर किसानों के मुद्दों को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के बजाय बीमा कंपनियों के फायदे के लिए काम कर रही है. बघेल ने बारिश से प्रभावित फसलों और धान खरीदी की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब किसानों की फसलें भीग चुकी हैं, तो क्या सरकार भीगे हुए धान की भी खरीदी करेगी?
सरकार भीगे धान की खरीदी की व्यवस्था करे- भूपेश बघेल
भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में अब तक धान कटाई पूरी नहीं हुई है. इस बीच तीन बार बारिश और तूफान की स्थिति बन चुकी है, जिससे किसानों की फसल प्रभावित हुई है. ऐसे में सरकार को धान खरीदी के दौरान किसानों को राहत देनी चाहिए. उन्होंने आशंका जताई कि कहीं सरकार अधिक नमी का हवाला देकर किसानों का धान खरीदने से इनकार न कर दे.
किसान किसी तरह अपनी उपज सोसायटियों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए सरकार को भीगे धान की खरीदी के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
रकबा कटौती पर सरकार को घेरा
पटवारियों की हड़ताल समाप्त होने और उनके काम पर लौटने को लेकर पूछे गए सवाल पर बघेल ने कहा कि सरकार ने आखिरकार कमेटी बनाकर हड़ताल खत्म कराई. यह काम सरकार पहले भी कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर देरी की गई, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
प्रदेश में हजारों नहीं, बल्कि लाखों किसान ऐसे हैं, जिनके धान का रकबा कम कर दिया गया है या रिकॉर्ड में शून्य दर्शाया जा रहा है. इसके चलते किसान धान बेचने को लेकर परेशान हैं. एक तरफ रकबे की समस्या से किसान जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश से फसलें प्रभावित हुई हैं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
बीमा कंपनियों का सर्वे, साय सरकार पर अटैक
पूर्व मुख्यमंत्री ने फसल बीमा के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों की फसलें पानी में डूबी हुई हैं, लेकिन बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि सर्वे करने नहीं पहुंच रहे हैं. भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है. बीमा कंपनी कब सर्वे का काम करेगी.
सरकार की मंशा किसानों को राहत दिलाने के बजाय बीमा कंपनियों को भुगतान से बचाने की नजर आ रही है. आखिर प्रदेश सरकार किसानों के लिए काम कर रही है या बीमा कंपनियों के हितों के लिए काम कर रही है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
उन्होंने सरकार से मांग की कि प्रभावित किसानों की फसलों का तत्काल सर्वे कराया जाए और बीमा कंपनियों को इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाएं. साथ ही धान खरीदी में भीगे हुए धान को लेकर कोई परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.