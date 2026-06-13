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मोदी सरकार पर बरसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर घेरा, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

दुर्ग : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाएगा. इससे स्पष्ट है कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलती स्वीकार कर रही है.बघेल ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए.

16 जून से स्कूल खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई स्कूलों में अभी तक पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है. स्कूल भवनों के संधारण और मरम्मत कार्य भी अधूरे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्थान दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के राजगीत को शामिल नहीं किया गया, जो राज्य की सांस्कृतिक पहचान की उपेक्षा है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार राजनीतिक कारणों से राज्य की परंपराओं और पहचान की अनदेखी कर रही है.

भूपेश बघेल का मोदी सरकार पर हमला (ETV BHARAT)

डीएड अभ्यर्थियों से सरकार करे बात

डी.एड. प्रशिक्षित छात्रों के आंदोलन पर बघेल ने कहा कि सरकार को उन्हें बुलाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए. युवाओं के भविष्य के साथ अनावश्यक खिलवाड़ उचित नहीं है और इसका समाधान सरकार के हाथ में है.

खाद बीज की कमी पर करेंगे पदयात्रा

खाद और बीज की कमी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं. इस समस्या को लेकर वे अपने क्षेत्र से पदयात्रा शुरू करेंगे. प्राकृतिक खेती के विषय में उन्होंने कहा कि केवल खेतों में किसी जैविक घोल का छिड़काव कर देने से प्राकृतिक खेती सफल नहीं हो सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्राकृतिक खेती का प्रचार तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी गोठान योजना को बंद कर दिया गया. इससे किसानों को नुकसान हो रहा है.