व्यापारियों की पार्टी में व्यापारी ही खा रहे लाठी, मरना पसंद करूंगा, मोदी जैसा नहीं बनूंगा: भूपेश बघेल
रजिस्ट्री दर में बढ़ोत्तरी पर भूपेश बघेल ने कहा, इसके पीछे मुझे बड़ी साजिश नजर आ रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 2, 2025 at 10:59 PM IST
रायपुर: दिल्ली जाने से पहले एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर ताबड़तोड़ हमला किया. बघेल ने कहा, भाजपा खुद को व्यापारियों की पार्टी बताती है, लेकिन सड़कों पर सबसे ज्यादा व्यापारी ही लाठी खा रहे हैं. बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कठघरे में खड़ा करते हुए बघेल ने कहा, मरना पसंद करूंगा, लेकिन मोदी जैसा कभी नहीं बनूंगा. भूपेश बघेल ने रजिस्ट्री टैक्स बढ़ोत्तरी, बस्तर में विकास लंबित पड़े विकास के काम, शाह का बस्तर दौरा, एसआईआर और घुसपैठिए जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला. बघेल ने कहा कि अमित शाह और मोदी अब फोन के जरिए आपकी निजी जिंदगी में दखल देना चाहते हैं. बघेल ने कहा कि उनके अफसर यहीं काम करते हैं.
मोदी सरकार पर गरजे पूर्व सीएम बघेल
बघेल ने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी. किसानों की आय भी दोगुनी करने का वादा सरकार ने किया था. नोटबंदी में 50 दिन जनता लाइन में खड़ी रही. बघेल ने कहा कि कोरोना के वक्त इस सरकार ने लोगों के ताली और थाली बजवाई, मोमबत्ती जलवाए. बघेल ने मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल को जमकर कोसा. बघेल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया, मैं मरना पसंद करूंगा, मोदी जैसा नहीं बनूंगा.
मोदी के दावों पर कसा तंज
बघेल ने कहा कि पाक से जब लड़ाई चल रही थी तब मोदी जी ने कहा था, देश पर हुआ कोई भी हमला अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसके कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में धमाका आतंकियों ने कर दिया. बघेल ने कहा कि वो दिल्ली तक घुस आए लेकिन मोदी जी ने क्या किया. बघेल ने कहा कि ट्रंप दावे पर दावे कर रहे हैं लेकिन मोदी जी उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलने से बच रहे हैं. पूर्व सीएम ने कहा कि केंद्र की कमजोर सरकार के चलते देश और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कम हुई है. बघेल ने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार है.
मंत्री के बयान के बहाने केंद्र पर निशाना
मंत्री रामविचार नेताम के “मोदी को ईश्वरीय शक्ति है” वाले बयान पर बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस का कोई नेता मोदी जैसा बनना तो दूर, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, देश आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर रसातल में जा रहा है और निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की साख खत्म हो चुकी है. ऐसे में मोदी जैसा बनने की इच्छा तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता.
दुर्ग लाठीचार्ज की निंदा
दुर्ग में व्यापारियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बघेल ने कहा, व्यापारी हमेशा सरकार के साथ चलने वाले लोग होते हैं. यदि व्यापारी सड़क पर उतरते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके सहने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है. बघेल ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्री दर बढाए जाने जैसे तुगलकी आदेश के कारण आज न जमीन खरीदी जा रही है और न बेची जा रही है. पुराने सौदे भी अटक गए हैं. इससे तनाव बढ़ रहा है. सरकार ये जानते हुए भी आदेश वापस नहीं ले रही, जो किसी बड़े खेल की ओर संकेत करता है. बघेल ने कहा कि बस्तर में कहीं कुछ होने वाला तो नहीं है. एसआईआर और घुसपैठियों के मुद्दों पर भी बघेल ने सरकार की जमकर आलोचना की.
''संचार साथी एप से सरकार करेगी जासूसी''
पूर्व सीएम बघेल ने संचार साथी एप को लेकर कहा कहा कि सरकार हमारी प्राइवेसी को खत्म करना चाहती है. सरकार हमारी प्राइवेसी को पब्लिक डोमेन में लाकर ब्लैकमेल करना चाहती है. बघेल ने कहा कि बस्तर के कितने दौरे शाह कर चुके हैं लेकिन विकास के नाम पर एक भी फूटी कौड़ी अबतक नहीं मिली है.
