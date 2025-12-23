धान खरीदी से धर्मांतरण, झीरम से एसआईआर तक भूपेश बघेल का हमला, केंद्र और राज्य सरकार को घेरा
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की नीति और मंशा पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 23, 2025 at 5:41 PM IST
रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों, महिलाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया. धान खरीदी में अव्यवस्था, धर्मांतरण विवाद, झीरम घाटी कांड, चैतन्य बघेल प्रकरण और एसआईआर ड्राफ्ट रोल जैसे विषयों पर सरकार को घेरा.
धान खरीदी में अव्यवस्था, किसानों के साथ अन्याय
भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेशभर से धान खरीदी में गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं. एग्रिस्टेक में पंजीयन नहीं होने से हजारों किसानों का लाखों हेक्टेयर रकबा कट गया है. वनग्राम और पट्टाधारी किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा. सरकार जानबूझकर रकबा घटाने की कोशिश कर रही है और हजारों किसानों से धान का समर्पण कराया गया है. आरओ नहीं कटने के कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा.
भौतिक सत्यापन की मांग, तौल में गड़बड़ी का आरोप
भूपेश बघेल ने मांग की है कि किसानों और सभी राजनीतिक दलों की मौजूदगी में धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाए. बघेल का दावा है कि हर केंद्र से कम से कम 500 कट्टा अतिरिक्त धान निकलेगा, क्योंकि किसानों का एक किलो तक अतिरिक्त धान तौला जा रहा है.
कांकेर धर्मांतरण मामला: कांग्रेस खिलाफ नहीं, राजनीति नहीं हो
कांकेर में धर्मांतरण के मुद्दे पर हुए बंद और चेंबर ऑफ कॉमर्स के समर्थन को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस जबरिया धर्मांतरण के बिल्कुल खिलाफ है. इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए.
सर्व समाज का बंद और चेंबर का समर्थन यूं ही नहीं है. इसके पीछे भी कारण हैं. बंद 24 घंटे का हो या उससे अधिक, लेकिन असली मुद्दा समाधान का होना चाहिए: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
महतारी गौरव वर्ष पर सवाल, महिला योजनाओं का जिक्र
राज्य सरकार द्वारा अगले वर्ष को महतारी गौरव वर्ष घोषित किए जाने पर बघेल ने कहा कि पहले यह बताया जाए कि महतारी के साथ सरकार का व्यवहार कैसा है. राशन कार्ड से 30 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं. गोधन न्याय योजना और रीपा बंद हो चुकी हैं, बिहान की हालत भी खराब है और स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ेंगे.
झीरम घाटी कांड: भाजपा पर नक्सली सांठगांठ का आरोप
जेपी नड्डा के झीरम घाटी कांड पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों से सांठगांठ भाजपा की रही है. एकात्म परिसर में नक्सली लेवी मांगने आते थे, यह बात भाजपा भूल गई है. उन्होंने सवाल उठाया कि एनआईए को ठीक से जांच क्यों नहीं करने दिया गया, इसका जवाब नड्डा को देना चाहिए.
चैतन्य बघेल चार्जशीट पर सवाल
चैतन्य बघेल के खिलाफ कोर्ट में पेश चार्जशीट को लेकर उन्होंने कहा कि छह सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम नहीं था और अब अचानक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है. किसी और की व्हाट्सएप चैट और पप्पू बंसल के बयान को आधार बनाया जा रहा है. पप्पू बंसल फरार है या गिरफ्तार, यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा और चालान में उसका बयान भी शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि सीडी कांड में भी उन्हें इसी तरह बदनाम किया गया था.
एसआईआर ड्राफ्ट रोल और नाम कटने का मुद्दा
छत्तीसगढ़ में एसआईआर के ड्राफ्ट रोल प्रकाशन और लाखों लोगों के नाम कटने के मामले पर भूपेश बघेल ने कहा कि देश में कई तरह के गठबंधन हैं. निर्वाचन आयोग और भाजपा गठबंधन से सवाल है कि बताएं इसमें कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी हैं.
रायपुर में संदिग्धों की गिरफ्तारी पर सवाल
रायपुर में 100 से अधिक संदिग्धों को पकड़े जाने के मामले में उन्होंने कहा कि ये सभी यहीं के लोग हैं. हज पर जा रहे थे, बातचीत के आधार पर उन्हें बांग्लादेशी या दूसरे देश का बताना गलत है. उन्होंने आरोप लगाया कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.
भूपेश बघेल का भाजपा और कथावाचकों पर तीखा हमला, कहा- भगवान की कथा सुनाने के बजाय टोटके बता रहे
छत्तीसगढ़ में सर्वे पर सियासी बवाल, भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को कहा- हम डरने वाले नहीं
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: चैतन्य बघेल के खिलाफ आठवां चालान पेश, 3800 पेज का चालान कोर्ट में दाखिल