छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पर सियासी घमासान, भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, प्रदेश को नशे में डुबोने की साजिश
छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ में अफीम की खेती का खुलासा हुआ है. कांग्रेस ने साय सरकार पर अटैक किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 4:06 PM IST
रायपुर:छत्तीसगढ़ की राजनीति में अफीम की कथित अवैध खेती को लेकर एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के शून्यकाल में रायगढ़ के तमनार क्षेत्र में अफीम की खेती का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा और इस पर स्पष्ट बयान देने की मांग की. बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान बघेल ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
तमनार में अफीम की खेती, सरकार से मांगा जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शून्यकाल के दौरान रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में अफीम की खेती का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर विषय है और सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने दावा किया कि दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ के तमनार में भी अफीम की खेती की जानकारी सामने आई है. उन्होंने इसे राज्य के लिए चिंताजनक बताया.
BJP सरकार में नशे को बढ़ावा- भूपेश बघेल
बघेल ने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि अफीम जैसी खतरनाक नशीली फसल के जरिए युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है.
नगरी-सिहावा तक अफीम की खेती की आशंका
पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि उन्हें अपुष्ट जानकारी मिली है कि धमतरी जिले के नगरी-सिहावा क्षेत्र में भी अफीम की खेती हो रही है. उन्होंने इसकी जांच की मांग की है.
"बीजेपी नेता के फार्महाउस में 20 एकड़ में अफीम"
भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक बीजेपी नेता के फार्महाउस में करीब 20 एकड़ जमीन के बीच अफीम की खेती की जा रही थी. उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उसे बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया.
बीजेपी से जुड़े लोग पूरे प्रदेश को नशे में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं. मैं इस मामले में पारदर्शी जांच और सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
सियासत गरमाने के आसार
अफीम की खेती जैसे गंभीर मुद्दे पर लगाए गए इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी घमासान और तेज होने के संकेत मिल रहे है. अब सबकी नजर सरकार की प्रतिक्रिया और संभावित जांच पर टिकी है.