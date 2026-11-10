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गोवर्धन पूजा भूपेश बघेल ने दिया एकजुटता का संदेश, सरकार के साथ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को घेरा

गोवर्धन पूजा में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ( ETV BHARAT )

रायपुर: मंगलवार को गोवर्धन पूजा के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने रायपुर के सिविल लाइन स्थित निवास में गोवर्धन पूजा मनाया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही उनके परिवार के लोग भी इस गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही सपरिवार गायों की पूजा की. गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं, गोवर्धन पूजा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुमरी और लकड़ी से बनी बैलगाड़ी भेंट की गई.

गोवर्धन पूजा में प्रकृति की पूजा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मी पूजा के समय जितनी भी धन दौलत है. उसकी हम लोग पूजा करते हैं. ताकि गृहस्थ अच्छा से चल सके. आज गोवर्धन पूजा है. प्रकृति की पूजा है. गोबर का पर्वत बनाकर उसकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं. गोवर्धन पर्व का प्रतीक मानकर उसकी पूजा और आराधना की जाती है.