गोवर्धन पूजा भूपेश बघेल ने दिया एकजुटता का संदेश, सरकार के साथ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और प्रदीप मिश्रा को घेरा
पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गोवर्धन पूजा के बाद केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 10, 2026 at 4:11 PM IST
रायपुर: मंगलवार को गोवर्धन पूजा के मौके पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने रायपुर के सिविल लाइन स्थित निवास में गोवर्धन पूजा मनाया. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही उनके परिवार के लोग भी इस गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही सपरिवार गायों की पूजा की. गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दीं, गोवर्धन पूजा के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुमरी और लकड़ी से बनी बैलगाड़ी भेंट की गई.
गोवर्धन पूजा में प्रकृति की पूजा
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लक्ष्मी पूजा के समय जितनी भी धन दौलत है. उसकी हम लोग पूजा करते हैं. ताकि गृहस्थ अच्छा से चल सके. आज गोवर्धन पूजा है. प्रकृति की पूजा है. गोबर का पर्वत बनाकर उसकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं. गोवर्धन पर्व का प्रतीक मानकर उसकी पूजा और आराधना की जाती है.
यह प्रकृति से जोड़ने का अच्छा पर्व है. यह भी संदेश है कि भगवान इंद्र जब कुपित हुए तो उन्होंने खूब बारिश किया. इसके बाद भगवान कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था. सभी गोप, ग्वालिन की सुरक्षा उन्होंने यह कदम उठाया- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
"गोवर्धन पूजा से एकता का संदेश"
गोवर्धन पूजा यह संदेश का प्रतीक है हम एक जुट रहे. सामने कितनी बड़ी मुसीबत हो हम उसका डटकर मुकाबला करें. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि सत्ता का जो पद मिला है. उससे अहंकार पैदा हो गई है. उसके कारण पूरे देश में दमन किया जा रहा है. पूरे देश में आज देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है. बेरोजगारी बढ़ी हुई है. भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. देश कि सारी संपत्ति कुछ उद्योगपति को सौंपी जा रही है. लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं.
किसानों को दाम नहीं मिल रहा है. सरकार लगातार षड्यंत्र कर रही है कि धान खरीदी ना करना पड़े. यदि इन सारे षडयंत्रों से लड़ाई लड़नी है तो हम सबको एकजुट होना होगा. जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने चीनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो आज कृष्ण तो पूरे जन-जन में व्याप्त है. हम सबको मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाकर संविधान की रक्षा करनी है. प्रजातंत्र की रक्षा करनी है. 140 करोड़ जनता के हितों की रक्षा करनी है. इसके लिए यह संदेश गोवर्धन पूजा में है. मैं सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
बांटने के सवाल पर बोले पूर्व सीएम बघेल
बांटने और काटने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि" वो काटते रहेंगे, लेकिन जिसको जोड़ने की आदत है वह हमेशा जोड़ने का काम करेंगे. आज बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, प्रदीप मिश्रा हैं. ये लोग सब आकर बांटने का काम करते हैं. कभी जाति को बांटने का काम किया. उसके बाद धर्म से बांटने का काम किया. फिर हिंदू- मुसलमान किया. अब भगवान को बांटने में लग गए हैं. जब वो असफल हो गए तो भगवान को बांट रहे हैं.
भूपेश बघेल ने आगे कहा कि ये लोग कहते हैं कि हमारे वाले का ये है और सामने वाले का वो है. आजकल किसी की जुबान पर संतुलन नहीं रह गया है. जब आपकी जुबान पर संतुलन नहीं है, तो आप किस बात के साधु और संत हैं. ऐसे में आपको व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार ही नहीं है. जब आपको अपनी जुबान पर ही कंट्रोल नहीं है.