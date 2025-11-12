ETV Bharat / state

दिल्ली में धमाका, सत्ता में सन्नाटा, देश की सुरक्षा के नाम पर चल रहा चुनावी तमाशा-भूपेश बघेल

इतना कमजोर गृह मंत्री देश ने आज तक नहीं देखा: दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बघेल ने कहा कि यह घटना देश की सुरक्षा प्रणाली की विफलता को उजागर करती है. उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि "इतना कमजोर गृह मंत्री देश ने आज तक नहीं देखा"

देश की सुरक्षा के नाम पर चल रहा चुनावी तमाशा: भूपेश बघेल ने कहा कि देश की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ चुनावी तमाशा चल रहा है, असली जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है.

रायपुर: दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद देश की राजनीति में भी धमाका हो गया है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि दिल्ली में धमाका हुआ है, लेकिन सत्ता में सन्नाटा पसरा है. बघेल ने आरोप लगाया कि देश की सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, जबकि केंद्र की एजेंसियां जनता की सुरक्षा छोड़ विपक्ष की जासूसी में जुटी हैं.

भूपेश बघेल ने सूचना तंत्र पर उठाए सवाल: भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली में हुए बम विस्फोट के पीछे सरकार की लापरवाही साफ झलक रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र का सूचना तंत्र पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है. गृह मंत्री चुनावी व्यस्तताओं में उलझे हुए हैं और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं.

मणिपुर दो साल तक जला, पुलवामा से भी सबक नहीं लिया: भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधना जारी रखा. उन्होंने कहा कि मणिपुर दो साल तक जलता रहा और केंद्र सरकार मूकदर्शक बनी रही. पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुआ आरडीएक्स आज तक कहां से आया, इसका खुलासा नहीं हुआ. अब फरीदाबाद में 190 किलो विस्फोटक मिलने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां सोई रहीं और इसके 24 घंटे के भीतर ही दिल्ली में ब्लास्ट हो गया.

दिल्ली और जम्मू-कश्मीर पुलिस दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन हैं, फिर भी सुरक्षा चूक पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है और एजेंसियां विपक्षी नेताओं की जासूसी में लगी हैं, जबकि जनता की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें सरकार मौन: छत्तीसगढ़ में पुलिस कस्टडी में लगातार मौतें हो रही हैं और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए है. अब समय आ गया है कि सरकार जवाब दे कि आखिर देश की सुरक्षा प्राथमिकता है या राजनीतिक बदले की कार्रवाई.