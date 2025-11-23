ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में साय सरकार सांय सांय बढ़ा रही बिजली और रजिस्ट्री के दाम: भूपेश बघेल

हमारी सरकार जब थी तब हमने 5 साल तक बिजली बिल नहीं बढ़ाया. दो साल में भाजपा ने तीन बार बिजली बिल बढ़ा दिया. ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, यह ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं. हम चार किश्त में राशि देते थे. ये दो साल बीत गए इन्होंने एक रुपये नहीं दिया. पंचायत के सरपंच निधि से काम चला रहे हैं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल ने साय सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में सांय-सांय बिजली बिल, जमीन की रजिस्ट्री के दाम बढ़ रहे हैं.इस भाजपा शासन में रियल स्टेट से लेकर सभी जगह कार्य ठप हैं. हमारी सरकार जब थी तब गरीब-अमीर, महिला युवा वर्ग सब के जेब में पैसा जाना चाहिए, यह ध्यान में रखकर कार्य किया गया. गोबर बीनकर भी दो रूपये किलो में बेचने का काम दिया गया. मितानिनों को भी चुनाव के दौरान 1000 रुपये देने की बात कही थी, 2 साल बीत गए अभी तक नहीं दे पा रहे हैं. बहनों को महतारी वंदन देकर बिजली का बिल अधिक भेज रहे हैं. बहनें अब कहने लग गई हैं भले ही महतारी वंदन बंद कर दो लेकिन बिजली बिल कम करो.

धमतरी: जिले की पुरानी कृषि उपज मंडी में रविवार को मितानिन सम्मान कार्यक्रम रखा गया था. पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान भूपेश बघेल ने बिजली बिल और जमीन के रजिस्ट्री के दाम को लेकर साय सरकार पर तीखा हमला बोला.

धमतरी में मितानिनों का कांग्रेस ने किया सम्मान (ETV BHARAT)

"साय सरकार में सब परेशान हैं"

भूपेश बघेल ने साय सरकार पर हमला जारी रखा और आगे कहा कि किसानों को दिवाली, तीज त्योहार, शादी ब्याह के सीजन में हम पैसे देते थे. उस समय व्यापारी भी खुश थे. अब व्यापारी भी किसानों को उधार में समान नहीं दे रहे हैं. किसान परेशान हैं. खेत बोनी के दौरान यूरिया तक नहीं मिलता, राइस मिलर वाले भी खुश थे. मिलिंग के कार्य में 40 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये किया गया था. उसे इस शासन ने घटा दिया गया है. धान खरीदी को 140 लाख मिट्रिक टन किया गया, 19 सौ से बढ़ाकर 28 सौ रुपये किया गया. पांच साल में कई राइस मिल खुले परंतु अब राइस मिल को कोई खरीदने वाला नहीं है.

प्रबंधकों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन किया. जिन्हें एस्मा लगाकर जेल भेज दिया गया. हमारे कार्यकाल में 240 करोड़ रुपये सोसायटी का ऋण माफ किया गया था. तीन दिन में धान उठाव होता था. सूखत को लेकर आंदोलन करने पर सहकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो इसी धमतरी के क्षेत्र के हैं, उन्हें एस्मा लगाकर जेल भेज दिया गया. वह भी किसान का बेटा है जो आज धमतरी के जेल में बंद है. उनकी बिना शर्त रिहाई होनी चाहिए- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जनहित की आवाज उठाता है तो सीधे जेल भेज दिया जाता है. तमनार में पेड़ काटे जाने के मुद्दे पर विधायक को नजरबंद कर दिया गया. मेरे द्वारा जनहित के मुद्दे को उठाने पर षडयंत्र कर मेरे बेटे को जेल भेज दिया गया. हमारे पूर्वज जब अंग्रेजों से लड़े थे, तब हम ऐसे लोगों से लड़ते रहेंगे. ऐसे लोगों से हम न डरेंगे न झुकेंगे.

जनसभा को संबोधित करते पूर्व सीएम भूपेश बघेल (ETV BHARAT)

शिक्षकों को स्थाई करने का काम हमारी सरकार ने किया. डबल इंजन की सरकार खूब धुंआ फेंक रही है. जमीन के रेट रजिस्ट्री रेट के कारण बढ़ गए हैं. धमतरी में अवैध प्लाटिंग धड़ल्ले से चल रही है. गुरूजी को हम मुख्यमंत्री रहते हुए भी पैर छूते थे. गुरूजी आदरणीय पद होता है. अब तो ऐसा फरमान जारी हो गया कि स्कूल में कुत्तों की रखवाली का काम दिया जा रहा, ऐसे आदेश को वापस लिया जाना चाहिए- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

मितानिन बहनों का मानदेय बढ़ाने की मांग

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मितानिन बहनों का मानदेय बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मितानिन बहनों ने देवदूत बनकर कोरोना योद्धा के रूप में कार्यकर अनेक लोगों की जान बचाई, 15 साल में भाजपा सरकार ने मितानिनों का मानदेय नहीं बढाया. जब हमारी सरकार थी तब कोरोना काल के बावजूद मितानिन बहनों, किसानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, नगर सैनिकों, सरपंच, पार्षद सभी का मानदेय बढ़ाया. उन्होंने कहा कि मितानिन गठन की शुरूआत छत्तीसगढ़ से हुई है.

"एसआईआर से लोगों को हो रही दिक्कत"

भूपेश बघेल ने कहा कि एसआईआर में कई तरह की परेशानी है. कहीं सर्वर डाउन है लोगों को दिक्कत हो रही है. सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं को हो रही है जो दूसरे राज्य और जिले से यहां ससुराल आई हैं. उन्हें मतदाता सूची लाना पड़ रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बीएलओ बना दिया गया है. दूरस्थ इलाकों के लोग एसआईआर के लिए फोटो खिंचवाने कई किलोमीटर आना-जाना कर रहे हैं