दुर्ग में हड़ताली सहकारी कर्मचारियों को भूपेश बघेल का समर्थन, कहा-अडानी को धान खरीदी सौंपने की साजिश में सरकार
सामूहिक इस्तीफे से आंदोलन और तेज हो गया है. साथ ही कांग्रेस के पूर्व CM समेत कई नेता एक साथ समर्थन देने मंच पर पहुंचे.
Published : November 17, 2025 at 8:31 PM IST
दुर्ग: संभाग स्तरीय सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार 15वें दिन भी जारी रही. लगभग 2000 कर्मचारी अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर दुर्ग के मानस भवन में डटे हुए हैं. कर्मचारियों के इस आंदोलन को बड़ा राजनीतिक समर्थन तब मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक कुंवर सिंह निषाद, कांग्रेस नेत्री नीता लोधी सहित कई वरिष्ठ नेता हड़ताली कर्मचारियों के मंच पर पहुंचे.
सामूहिक इस्तीफा भेजा गया: कर्मचारियों ने आज सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर को भेज दिया. उनका कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, हड़ताल जारी रहेगी. कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज़ कर सहकारिता तंत्र को कमजोर करने की दिशा में कदम उठा रही है. कर्मचारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी जायज मांगें नहीं मानी जातीं, हड़ताल जारी रहेगी.
भूपेश बघेल का सरकार पर हमला: पूर्व CM ने कहा कि सरकार के गलत निर्णयों का सीधा नुकसान किसानों और समिति कर्मचारियों दोनों को हो रहा है. उन्होंने एग्रो स्टॉक में पंजीयन की अनिवार्यता को सरकार का तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि इससे लाखों किसान धान बेचने से वंचित हो जाएंगे. बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि सहकारिता व्यवस्था को खत्म कर निजी कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है.
यह सरकार की साजिश है ताकि सहकारिता को खत्म कर धान खरीदी को अडानी के हाथों सौंप दिया जाए- भूपेश बघेल, पूर्व CM
भूपेश बघेल ने कहा, मांगें जायज: बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने वापस 6 महीने कर दिया है. उन्होंने ऑपरेटरों पर की जा रही रिकवरी और FIR को अनुचित बताया. उनका कहना है कि पिछले वर्ष का धान अभी तक कई सोसाइटी में पड़ा है, जिसका नुकसान ऑपरेटरों पर डालना गलत है.
पटवारी कैसे संभालेंगे काम: पूर्व CM ने आगे कहा कि, धान खरीदी की तैयारी में भारी अव्यवस्था है. मैंने खुद टोकन लेने भेजा, बिजली गुल होने से कोई टोकन नहीं मिला. सरकार किसानों को 14 तारीख का टोकन 15 तारीख की खरीदी के लिए दे रही है. 20-25 साल के अनुभवी ऑपरेटरों से कभी-कभी गलती हो जाती है, ऐसे में उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था में लगे पटवारी और तहसीलदार धान खरीदी कैसे संभालेंगे.