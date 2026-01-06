भूपेश बघेल का बड़ा बयान, ‘मेरा चलता बस, तो बेटा न जाता जेल, कवासी लखमा को भाजपा वाले भी मान रहे निर्दोष
पूर्व सीएम ने कहा कि चैतन्य और लखमा को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने प्रताड़ित किया.
Published : January 6, 2026 at 8:07 PM IST
रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री एवं विधायक कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे. जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य सरकार, ईडी और ईओडब्ल्यू पर जोरदार हमला बोला. बघेल ने कहा कि कवासी लखमा को साजिश के तहत जेल में रखा गया है. जांच एजेंसियां केवल राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई कर रही हैं.
“भाजपा के मंत्री खुद मान रहे निर्दोष, फिर एजेंसियां क्यों कर रहीं परेशान?”
भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा के मंत्री और नेता खुद कवासी लखमा को निर्दोष बता रहे हैं. फिर सवाल यह है कि अगर वे निर्दोष हैं, तो ईडी और ईओडब्ल्यू उन्हें एक साल से जेल में क्यों बंद कर के रखे हुए हैं? यह पूरी कार्रवाई एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है.
बघेल ने कहा कि अरुण साव, केदार कश्यप, रामविचार नेताम समेत भाजपा के कई नेता अनजाने में सच बोल गए हैं कि लखमा निर्दोष हैं. अगर मंत्रिमंडल के लोग ही ऐसा मानते हैं, तो ईओडब्ल्यू एफआईआर क्यों चलाए हुए है?
“बेटे को मैंने नहीं छुड़ाया, कोर्ट से राहत मिली”
अपने बेटे को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर भूपेश बघेल ने कहा, “कुछ लोग कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को छुड़ा लिया, वह कोर्ट से छूटा है. मेरा बस चलता तो वह जेल ही क्यों जाता? बघेल ने कहा ईडी को कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद एजेंसियां अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रही.
“रिप्लाई ही नहीं फाइल कर रहे, ताकि लखमा जेल में ही रहें”
बघेल ने कहा कि अगर ईडी समय पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश कर देती, तो 17 दिसंबर को ही फैसला आ गया होता. लेकिन जानबूझकर रिप्लाई फाइल नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू ने तो अपना जवाब फाइल कर दिया है, लेकिन ईडी अब तक टालमटोल कर रही है, ताकि कवासी लखमा ज्यादा से ज्यादा दिन जेल में रहें. कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन जब एजेंसियां जवाब ही नहीं देंगी तो सिर्फ तारीख ही बढ़ती रहेगी.
“घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, ED को निर्देश दें”
भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार से कहा कि घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें और अगर वाकई लखमा निर्दोष हैं, तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत जवाब दाखिल करने का निर्देश दें.
“लखमा की सेहत अब ठीक, इलाज कराया गया”
पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि आज कवासी लखमा से मुलाकात हुई है. उनकी तबीयत अब ठीक है.“पहले उन्हें चेस्ट और पैर में दर्द था, मैंने डीजी को पत्र लिखा था, उसके बाद जांच हुई और दवाइयां दी गईं, अब उनकी हालत ठीक है.”
“एजेंसियों के पास कोई तथ्य नहीं, सिर्फ प्रताड़ना हो रही”
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी और ईओडब्ल्यू के पास इस पूरे मामले में कोई ठोस तथ्य नहीं है. सिर्फ परेशान करने के लिए लगातार प्रोडक्शन वारंट लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट समय पर दे दी, लेकिन ईओडब्ल्यू कोर्ट के निर्देशों को मान ही नहीं रही और अब तक फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की है. बघेल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईओडब्ल्यू के अधिकारी 164 के बयान में पेन ड्राइव में दस्तखत करवा लेते हैं, किसी को फरार घोषित कर देते हैं और बाद में उसका बयान भी ले लेते हैं, “कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती और मनमानी जारी है.”