धर्मांतरण विवाद बीजेपी आरएसएस की देन, खुद की पैदा की हुई समस्या से खुद जूझ रहे : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने धर्मांतरण को लेकर उपजे विवाद पर हिंदू संगठनों पर निशाना साधा है.

धर्मांतरण विवाद बीजेपी आरएसएस की देन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 6:56 PM IST

बालोद : गुण्डरदेही में आयोजित दस्तावेज लेखक एवं स्टांप विक्रेता अधिवेशन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय सरकार पर हमला बोला. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कांकेर में उपजे धर्मांतरण विवाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि यह सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के समय में विधानसभा में यह विधेयक लाया गया था और राष्ट्रपति भवन में ही यह मामला लंबित है.

पहले ही विधानसभा में विधेयक हो चुका है पारित

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार को कोई समझ नहीं है. जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब ही विधानसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है. यह पहली घटना नहीं है जिसमें कांकेर में हिंसा हुई. इसके पहले बस्तर के कई क्षेत्रों में इस तरह धर्मांतरण के मामले से जुड़ी बातें सामने आ चुकी हैं.

धर्मांतरण विवाद बीजेपी आरएसएस की देन - भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक विधेयक पारित होने के बाद इस विषय पर दूसरा विधेयक नहीं लाया जा सकता है. इस बारे में मैंने जब इस सरकार से पूछा तो सरकार में बैठे लोगों ने किसी तरह की कोई सफाई नहीं दी, समस्या जो पैदा हुई है. उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और RSS जिम्मेदार है. इस समस्या का उन्हें समाधान ढूंढना चाहिए - भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

हिंदू संगठनों को किया टारगेट

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर में हुई घटना पहला मामला नहीं है. इससे पहले नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, जगदलपुर में ऐसी समस्या सामने आ चुकी है. ये जो समस्या पैदा हुई वो बीजेपी, RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पैदा की है.जिसे आज पूरा प्रदेश भोग रहा है.




दस्तावेज लेखक संघ ने रखी मांग

इस अधिवेशन में भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में हमारी कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ किया था, आज देखिए स्थिति कहां से कहां पहुंच गई. दस्तावेज लेखन का यह अधिवेशन था, वो अपनी समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं. वहीं दस्तावेज लेखक संघ का कहना है कि साय सरकार में उनकी समस्याएं सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है. जिसे लेकर हमने पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया था. उनके पास अपनी बातों को रखा है.

हमने दस्तावेज लेखन की दर निर्धारित करने की मांग की है. हमसे जो अधिकार छीने जा रहे हैं और जो ई स्टांप लागू किया जा रहा है उसे भी बंद करना चाहिए. हमें दस्तावेज लेखन संबंधित आईडी भी दिया जाना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा उनकी समस्याएं गंभीर है इसके लिए सरकार को कोई ठोस पहल करनी चाहिए.

BHUPESH BAGHEL STATEMENT
CONTROVERSY DUE TO BJP RSS
भूपेश बघेल
धर्मांतरण विवाद
CONVERSION CONTROVERSY

संपादक की पसंद

