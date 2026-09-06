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असम की जिम्मेदारी मिलने पर पहली बार बोले भूपेश बघेल, झीरम घाटी जांच पर कही बड़ी बात, महेंद्र कर्मा के बेटे ने उठाए गंभीर सवाल

बघेल ने कहा, ''हां पर्ची मेरे पास है और नाम भी ले लेंगे लेकिन क्या कार्रवाई करोगे ये तो बताओ.'' अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.

BHUPESH BAGHEL ON JHIRAM
असम की जिम्मेदारी मिलने पर पहली बार बोले भूपेश बघेल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2026 at 3:21 PM IST

7 Min Read
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भिलाई/दंतेवाड़ा/बीजापुर: झीरम घाटी हत्याकांड पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है. कोर्ट का फैसला आने के बाद पहली बार पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है. भिलाई सेक्टर 3 अपने आवास पहुंचे पूर्व सीएम ने मीडिया से असम राज्य का प्रभार मिलने और झीरम घाटी के फैसले पर खुलकर बात की. वहीं दंतेवाड़ा में मीडिया से बातचीत में महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने मामले में हाई कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं.

असम की जिम्मेदारी मिलने पर पहली बार बोले भूपेश बघेल

असम राज्य का कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि संगठन में जिम्मेदारियां मिलती और बदलती रहती हैं. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हाईकमान समय-समय पर जरूरत के हिसाब से लोगों को काम सौंपते रहती है. भूपेश बघेल ने कहा कि असम राज्य मेरे लिए कोई नया राज्य नहीं है, मैं कई बार पार्टी के काम से असम जा चुका हूं और वहां के लोगों से मिल चुका हूं. बघेल ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका मैं पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करूंगा.

असम की जिम्मेदारी मिलने पर पहली बार बोले भूपेश बघेल (ETV Bharat)

कांग्रेस पार्टी आलाकमान समय-समय पर सबकी जिम्मेदारियों बदलते रहती है. यह पार्टी की रणनीति के स्तर पर की गई प्रक्रिया है. मुझे अब असम राज्य की जिम्मेदारी दी गई है. असम मेरा जाना-पहचाना राज्य है: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल ने की सुखदेव भगत की तारीफ

पूर्व सीएम ने सुखदेव भगत को लेकर कहा कि वो पहले झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. पार्टी के स्तर पर अनका अनुभव हम सभी के काम आएगा. बघेल ने कहा कि सुखदेव भगत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव हमारे काम आएगा. उनके नेतृत्व में पार्टी बेहतर काम करेगी.

सुखदेव भगत सांसद हैं और उनका अनुभव हमारे काम आएगा. पार्टी उनके नेतृत्व में यहां और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

झीरम फैसले पर जताई निराशा

झीरम घाटी हत्याकांड पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि हम इस फैसले पर असंतोष जताते हैं. बघेल ने भाजपा नेता संतोष पांडे के झीरम घाटी फैसले पर दिए गए बयान पर पलटवार भी किया. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना में बड़े नक्सली नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई.

हां मेरे पास नाम की पर्ची है, मैं उसका नाम भी लूंगा लेकिन क्या उससे पूछताछ होगी, उसपर कार्रवाई होगी भी या नहीं, ये तो कोई बताए: भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

एसआईटी की जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी-बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि पहले दर्ज एफआईआर में जिन बड़े नक्सली नेताओं के नाम थे, उन्हें बाद में हटा दिया गया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि घटना के समय सुरक्षा में तैनात फोर्स को वहां से किसके कहने पर हटाया गया था. बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने झीरम मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी और जांच को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन सरकार बदलने के बाद एसआईटी की जांच आगे क्यों नहीं बढ़ी ? कानून व्यवस्था और अफीम कांड को लेकर बघेल ने कहा कि यह मामला केवल अवैध खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने भाजपा पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल किया कि इस पहलू की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है.

महेंद्र कर्मा के बेटे ने उठाए गंभीर सवाल (ETV Bharat)

हाई कोर्ट जाएगा परिवार, छविंद्र कर्मा ने दिए संकेत

झीरम घाटी जांच और उसपर आए फैसले को लेकर बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने भी सवाल उठाए. छविंद्र कर्मा ने कहा कि 13 साल बाद जो फैसला आया है उससे वो संतुष्ट नहीं हैं. छविंद्र कर्मा ने इस मामले में हाई कोर्ट जाने के संकेत भी दिए हैं.

झीरम कांड के कई महत्वपूर्ण पहलू आज भी अनुत्तरित हैं और घटना के पीछे कथित साजिश का पूरा सच सामने आना बाकी है: छविंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के बेटे

झीरम नरसंहार में 32 लोगों की गई थी जान

छविंद्र कर्मा ने कहा कि 25 मई 2013 को हुए झीरम नरसंहार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 32 लोगों की हत्या कर दी गई थी. यह बस्तर ही नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक था. उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आने के बावजूद इस पूरी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच होना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि एनआईए जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को पर्याप्त रूप से नहीं देखा गया. कांग्रेस ने घटना के समय मौजूद सुरक्षा व्यवस्था, परिवर्तन यात्रा के मार्ग में बदलाव, खुफिया सूचनाओं और हमले के कथित राजनीतिक पहलुओं की जांच को लेकर सवाल उठाए.

गणपति और रमन्ना समेत अन्य कथित आरोपियों के नाम बाद में जांच की दिशा से क्यों हट गए? झीरम कांड जैसा बड़ा मामला केवल कुछ आरोपियों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए. पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए सभी संबंधित पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है. मामले में शामिल सभी संदिग्ध और जिम्मेदार लोगों की वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष जांच की जाए: छविंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा के बेटे


पीड़ित कर्मा परिवार जाएगा हाईकोर्ट

छविंद्र कर्मा ने स्पष्ट किया कि झीरम कांड के पीड़ितों को पूरा न्याय दिलाने के लिए कर्मा परिवार आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेगा. उन्होंने कहा कि परिवार इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का रुख करेगा और न्याय की गुहार लगाएगा. उन्होंने कहा कि 13 साल बीत जाने के बावजूद झीरम कांड से जुड़े कई सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं. कर्मा परिवार का कहना है कि जब तक घटना की पूरी साजिश, इसके पीछे की परिस्थितियां और सभी जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी.

विक्रम शाह मंडावी ने उठाए सवाल (ETV Bharat)

बीजापुर विधायक ने उठाए सवाल

बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने भी कहा कि ये आधा-अधूरा न्याय है, जो हमें स्वीकार नहीं है. उन्होंने कहा कि कई बड़े नक्सली नेता बाद में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें पूर्व में झीरम मामले में वांछित या नक्सली गतिविधियों से जुड़ा बताया गया था. कांग्रेस का सवाल है कि ऐसे लोगों से एनआईए ने पूछताछ क्यों नहीं की. विक्रम शाह मंडावी ने कहा कि गणपति और रमन्ना सहित कई प्रमुख नक्सली नेताओं के नाम प्रारंभिक जांच में सामने आए थे, लेकिन बाद में उनके नाम चार्जशीट से हटा दिए गए. उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसकी थी.

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