राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा खत्म, बजट से नहीं उम्मीद, सात समंदर पार बैठे चला रहे देश : भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश होने के एक दिन पहले राज्यपाल अभिभाषण को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 23, 2026 at 6:33 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दूसरे दिन ही बजट पेश किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बजट को गंभीरता से नहीं ले रही है और राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है .
“अभिभाषण पर चर्चा से पहले बजट क्यों?”
भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराए बिना ही बजट प्रस्तुत किया जाना परंपरा और औचित्य दोनों पर सवाल खड़ा करता है.उन्होंने कहा कि जब अभिभाषण पर चर्चा ही नहीं होगी तो उसके महत्व का क्या अर्थ रह जाता है. भूपेश बघेल का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में बजट लाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अभिभाषण को केवल औपचारिकता मान रही है.
पिछली बार 22 जिलों में 24 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने और हजारों लोगों को लाभ मिलने की बात अभिभाषण में थी, लेकिन इस बार उसका जिक्र तक नहीं किया गया. सरकार को एक “वीआईपी नशा मुक्ति केंद्र” भी खोल देना चाहिए था, ताकि बड़े घरों के बच्चों को इलाज के लिए दिल्ली न जाना पड़े और रायपुर में ही सुविधा उपलब्ध हो- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
धान तक नहीं खरीद सके,कुछ भी उपलब्धि नहीं
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि अभिभाषण में रेलवे, सड़क और कॉरिडोर निर्माण जैसी पुरानी घोषणाएं ही दोहराई गई हैं.सरकार थकी हुई और उपलब्धि-विहीन नजर आ रही है. धान तक ठीक से खरीद नहीं पाए, उपलब्धि कुछ नहीं है, इसलिए अभिभाषण में भी नया कुछ नहीं है.भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं यह बजट किसके निर्देश पर बनाया गया है, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संदर्भ जोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और नीतियों को लेकर भी अजीब स्थिति बनी हुई है. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल खरीद, ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक मामलों को लेकर बयानबाजी हो रही है, जिसका असर देश की राजनीति पर भी दिख रहा है.
“कुत्तों की राजनीति” पर भी टिप्पणी
बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि आजकल कुत्ते ज्यादा चर्चा में हैं. उन्होंने कहा कि कॉलेज के प्रोफेसरों को कुत्ता ढूंढने का काम दिया गया और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी कुत्ता भी चर्चा में है. भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे आंख के गणेश वाले बयान और एआई समिट के संदर्भ का भी जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर देशभर में बहस छिड़ी हुई है.
बजट को लेकर सरकार से सवाल
कुल मिलाकर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण और आगामी बजट को लेकर सरकार की मंशा और गंभीरता पर सवाल उठाए हैं.अब सबकी नजरें बजट पेश होने और उस पर होने वाली चर्चा पर टिकी हैं कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है.
