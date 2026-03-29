गाय से कोयले तक ‘तस्करी राज’? भूपेश बघेल का तीखा हमला- ‘खामोश क्यों सरकार’, चुनावी असम में गरमाई सियासत !
असम में चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने सभा की और यहां तस्करी का मुद्दा उठाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 29, 2026 at 6:27 PM IST
रायपुर. असम के नवबोईचा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तस्करी के मुद्दे को उठाकर सियासी पारा चढ़ा दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि असम में गाय, सुपारी, बालू और कोयले की तस्करी खुलेआम हो रही है और सरकार खामोश है. खास बात यह है कि यह बयान ऐसे समय में आया है जब असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है, जिससे यह मुद्दा अब सीधे चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है.
'तस्करी राज' का आरोप बना चुनावी हथियार
भूपेश बघेल ने तस्करी के आरोपों को सिर्फ कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दा बना दिया है. उन्होंने कहा कि जब राज्य में इस तरह की गतिविधियां चल रही हों, तो यह सरकार की विफलता को दर्शाता है. कांग्रेस इसे जनता के सामने बड़ा मुद्दा बनाने की रणनीति में दिख रही है.
हिमंता सरकार पर सीधा निशाना, बढ़ा दबाव
बघेल के बयान को असम के मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है. चुनाव से पहले इस तरह के आरोप सरकार के लिए चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि विपक्ष इसे “कानून-व्यवस्था की नाकामी” के तौर पर पेश कर रहा है.
सीमावर्ती तस्करी, पुराना मुद्दा-नया राजनीतिक रंग
असम में सीमावर्ती इलाकों में तस्करी के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल में इस मुद्दे को नया राजनीतिक रंग मिल गया है. अब यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि वोटरों को प्रभावित करने वाला बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है.
बढ़ेगा सियासी घमासान, बयानबाजी तेज
जैसे-जैसे असम विधानसभा चुनाव नजदीक आएगा, इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है. अब देखना होगा कि यह मुद्दा जनता के बीच कितना असर डालता है और क्या सरकार इस पर ठोस जवाब या कार्रवाई करती है.