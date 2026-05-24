ETV Bharat / state

टीएस बाबा पर नहीं देता प्रतिक्रिया, न ही लगाता हूं अपनी बुद्धि, दीपक बैज-सिंहदेव विवाद पर भूपेश का तंज

टीएस सिंहदेव और दीपक बैज विवाद पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

Infighting Intensifies in Chhattisgarh Congress
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कलह बढ़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 24, 2026 at 4:38 PM IST

|

Updated : May 24, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है. टीएस सिंहदेव और दीपक बैज के बीच जारी बयानबाजी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा बयान दिया, जिसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी. बघेल ने साफ कहा कि वे टीएस सिंहदेव के किसी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते. साथ ही उन्होंने यह भी जता दिया कि पार्टी में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला हाईकमान करता है. उसके लिए मैं अपनी बुद्धि नहीं लगता हूं.

टीएस बाबा के बयान पर नहीं देता प्रतिक्रिया- भूपेश बघेल

रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, वे टीएस सिंहदेव के किसी बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते. उन्होंने कहा कि दीपक बैज पिछले तीन से साढ़े तीन साल से प्रदेश अध्यक्ष हैं और सभी उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं.

टीएस सिंहदेव और दीपक बैज विवाद पर भूपेश बघेल का बयान (ETV BHARAT)

किसे नेता प्रतिपक्ष बनाना है और किसे प्रदेश अध्यक्ष, यह फैसला पार्टी हाईकमान का होता है. इस विषय में मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाता- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

पीसीसी चीफ पद पर टीएस सिंहदेव ने क्या कहा था?

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देती है, तो वे उसे निभाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि वे छत्तीसगढ़ के लिए ही काम करेंगे.सिंहदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया.

दीपक बैज ने टीएस बाबा कर कसा था तंज

टीएस सिंहदेव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी प्रतिक्रिया दी थी. बैज ने कहा था कि बाबा साहब बड़े नेता हैं, उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में युवाओं को मौका मिलना चाहिए.बैज के इस बयान को कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और पीढ़ी परिवर्तन की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

कांग्रेस में बढ़ी किचकिच

प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों नेताओं के बयानों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है. एक तरफ टीएस सिंहदेव जिम्मेदारी निभाने की इच्छा जता रहे हैं, दूसरी तरफ दीपक बैज युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं.भूपेश बघेल ने खुद को इस बयानबाजी से अलग रखते हुए साफ संकेत दिया कि अंतिम फैसला दिल्ली दरबार से ही तय होगा.

रोजगार मेले का आयोजन, पीएम ने छत्तीसगढ़ के 257 बेरोजगारों को सौंपे नियुक्ति पत्र

Jhiram Ghati Naxal Attack: 13 की घटना, 13 साल पूरे, तेरहवीं मनाकर छोड़ दी न्याय की आस, झीरम हमले के जख्मों के साथ शिवनारायण द्विवेदी का बड़ा बयान

दिल्ली जाएं टीएस सिंहदेव, छत्तीसगढ़ में युवाओं को मिले मौका: दीपक बैज

Last Updated : May 24, 2026 at 5:40 PM IST

TAGGED:

BAGHEL REACTION ON DEEPAK BAIJ
BAIJ TS SINGH DEO DISPUTE
छत्तीसगढ़ कांग्रेस विवाद
टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल दीपक बैज
BHUPESH BAGHEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.