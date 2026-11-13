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भूपेश बघेल का तंज- छठ पर भी बिहार नहीं जा रहे नितिन नबीन, जाति जनगणना, धान खरीदी और मतदाता सूची पर भी उठाए सवाल

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रेसवार्ता कर भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एक साथ निशाना साधा. बघेल ने प्रदेश में भाजपा की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के नेता एक इनोवा गाड़ी में सिमटकर रह जाएंगे. साथ ही उन्होंने नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी सवाल उठाए. इसके अलावा धान खरीदी की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की.

वहीं, जनगणना-2027 में ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. इसके अलावा भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में करीब 25 हजार युवा वोटर्स के नाम सूची से गायब हैं.

भूपेश बघेल ने धान खरीदी और उठाव की प्रक्रिया में राइस मिलर्स की भूमिका को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने पूछा कि क्या राइस मिलर्स ने पिछले वर्ष का पूरा चावल सरकार के पास जमा कर दिया है? यदि पिछले साल का चावल अभी तक जमा नहीं हुआ है तो नए धान के उठाव के लिए डीओ यानी डिलीवरी ऑर्डर कैसे जारी होगा.

धान खरीदी के दौरान किसानों को भुगतान में होने वाली संभावित परेशानी का मुद्दा भी बघेल ने उठाया. उन्होंने सरकार से पूछा कि किसानों का धान खरीदने के बाद भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है या नहीं? क्या सरकार ने भुगतान की पूरी व्यवस्था कर ली है. उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान भुगतान में देरी होती है तो इसका सीधा असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा.

उन्होंने पूछा कि क्या खरीदी केंद्रों में किसानों से खरीदा जाने वाला धान रखने के लिए पर्याप्त जगह की व्यवस्था कर ली गई है? बघेल ने कहा कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसके लिए सरकार को पहले से पूरी तैयारी करनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए बिना सरकार सुचारू रूप से धान खरीदी कैसे कर पाएगी.

धान खरीदी के साथ ही भूपेश बघेल ने किसानों को प्रति एकड़ आदान सहायता देने के सरकार के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को आदान सहायता देने की बात कर रही है, लेकिन यह कांग्रेस की योजना को आगे बढ़ाने जैसा है.

भूपेश बघेल ने धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए. आरोप लगाया कि धान खरीदी को लेकर सरकार की व्यवस्था लचर दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि धान खरीदी केवल तारीख घोषित कर देने से पूरी नहीं होती. इसके लिए खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम, बारदाने, भंडारण की जगह, भुगतान की राशि और राइस मिलर्स के साथ समन्वय जरूरी है.

भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी निशाना साधा. बघेल ने कहा कि 15 नवंबर को छठ पर्व है, लेकिन नितिन नवीन बिहार नहीं जा रहे हैं. बिहार उपचुनाव में हार क्या मिली कि उन्हें छत्तीसगढ़ आना पड़ गया.

प्रेसवार्ता की शुरुआत में ही भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की स्थिति ठीक नहीं है. अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के लोग एक इनोवा गाड़ी में ही सिमटकर आ जाएंगे. बघेल ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी को सिर्फ ज्ञानेश कुमार ही चुनाव जिता सकते हैं.

बघेल ने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया में मिलर्स के साथ समन्वय बेहद जरूरी है. यदि पिछले वर्ष के चावल का उठाव और जमा करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो नई खरीदी प्रभावित हो सकती है.उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की. उनका कहना था कि धान खरीदी की तैयारियों में किसी तरह की लापरवाही हुई तो इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा.

सरकार से मांगा पूरा हिसाब

भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार को धान खरीदी की तैयारियों को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए. इसमें सरकार को बताना चाहिए कि प्रदेश में कितने बारदाने उपलब्ध हैं, खरीदी केंद्रों में भंडारण की क्या व्यवस्था है, किसानों के भुगतान के लिए कितनी राशि उपलब्ध है और राइस मिलर्स से संबंधित कितने पुराने मामले लंबित हैं.

जनगणना-2027 को लेकर केंद्र और पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप

प्रदेश सरकार के साथ ही भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने जनगणना-2027 में जातिगत गणना के मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया. बघेल ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही हैं, उनमें स्पष्टता नहीं है. उन्होंने दावा किया कि राजपत्र में जाति जनगणना का उल्लेख नहीं है और ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर स्पष्ट प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है.

केंद्र सरकार जातिगत जनगणना की बात कर रही है तो फिर ओबीसी वर्ग की गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही है. सिर्फ जातिगत जनगणना की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है. इसमें ओबीसी वर्ग की वास्तविक आबादी की गणना भी सुनिश्चित होनी चाहिए.- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री

ओबीसी की आबादी का आंकड़ा जरूरी

भूपेश बघेल ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की भी गणना होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश की सामाजिक और आर्थिक नीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वर्गों की स्थिति का आकलन करती है और योजनाएं तैयार करती है.ऐसे में ओबीसी वर्ग की आबादी और उनकी सामाजिक स्थिति से जुड़े आंकड़े सामने आना जरूरी है.

भिलाई नगर निगम की मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप

भूपेश बघेल ने भिलाई नगर निगम चुनाव को लेकर भी बड़ा मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र की मतदाता सूची में गंभीर गड़बड़ियां हैं. बघेल के मुताबिक, नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं. इससे बड़ी संख्या में पात्र युवा आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित हो सकते हैं. बघेल ने दावा किया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 5 हजार से अधिक नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर हैं.

पूरे छत्तीसगढ़ में 25 हजार नए वोटर्स के नाम गायब होने का दावा

भिलाई नगर निगम क्षेत्र के साथ ही भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश की मतदाता सूची को लेकर भी आंकड़े सामने रखे. उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 25 हजार नए वोटर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं. इनमें बड़ी संख्या में ऐसे युवा हो सकते हैं, जो पहली बार मतदान करने के पात्र हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने की मांग की.

जेन-जी का मुद्दा उठाया

मतदाता सूची में नए वोटर्स के नाम शामिल नहीं होने के मुद्दे को भूपेश बघेल ने जेन-जी यानी युवा पीढ़ी से भी जोड़ा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेन-जी का बुखार भारत निर्वाचन आयोग को भी चढ़ गया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार है. पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है.

गड़बड़ियां तत्काल सुधारे चुनाव आयोग- कांग्रेस

भूपेश बघेल ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस की ओर से मांग की कि भिलाई नगर निगम सहित पूरे छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची की जांच की जाए. जिन नए मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उन्हें तत्काल सूची में शामिल किया जाए.