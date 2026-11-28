छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवॉर्डस पर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, साय सरकार से मांगा जवाब, पूछा कौन है मन्नू पांडेय ?
भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर पुरस्कार को लेकर साय सरकार से सवाल पूछे हैं. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 10:32 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में 25 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इनफ्लुएंसर अवार्डस 2026 का आयोजन किया गया था. जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिजिटल क्रिएटर को सम्मानित भी किया. इस आयोजन को लेकर अब विवाद भी उठ खड़ा हुआ है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से सवाल किया है कि अगर यह आयोजन निजी था तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का लोगों और छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया गया ?
छत्तीसगढ़ के लोगो और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्यों?
इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग ने कई शासकीय दफ्तरों को अपने स्टॉल लगाने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी. इस कार्यक्रम के बाद कुछ क्रिएटर ने वोटिंग और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता वोटो का ब्यौरा सार्वजनिक न करने के साथ ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए ? उसके बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह आयोजन निजी था तो इसमें छत्तीसगढ़ के लोगो और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया ?
भूपेश बघेल का साय सरकार पर हमला
भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल शाम एक अद्भुत प्रेस रिलीज जारी हुआ. आप सब जानते हैं. उस प्रेस रिलीज के प्रमुख बिंदु इस कथित स्टार पीआर एजेंसी का कहना है कि यह आयोजन पूर्णता निजी था. इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन से कोई व्यक्तिगत सहयोग नहीं लिया गया. कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया गया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को युवाओं से संवाद के लिए आमंत्रित किया गया था. पुरस्कारों के लिए हमारी कंपनी ने पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई थी. जिसका विवरण आयोजन के आधिकारिक वेबसाइट www.innovatecg.in पर पहले से प्रकाशित किया गया था. मतदान और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई थी."
आपने ध्यान से सभी बिंदुओं को सुना लेकिन इसके बाद एक कमाल हुआ वो कमाल ये हुआ जिस आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज में जिक्र है. यह वेबसाइट कल रात के अंधेरे में हटा दिया गया. जारी हुआ और हटा भी दिया गया. यह वही वेबसाइट है जिस पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. इसी पर वोटिंग हुई इसी पर वोटिंग के परिणाम भी दिखाई दिए.
हमारा सवाल सरकार से है सरकार बताएं की क्या यह कार्यक्रम सरकारी था ? या निजी ? ये सरकार को स्पष्ट करना है ? इसके लिए सरकार ने कोई राशि दी या नहीं दी. अगर दी है तो किस मद से दी है ? कितनी राशि दी है ? एजेंसी के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम निजी था. लेकिन मैं आपको सबूत देता हूं जहां मुख्यमंत्री जी विभाग जनसंपर्क विभाग इसमें स्वयं सुशासन सरकार की विशेष पहल लिखा हुआ है. मैं आपको दे दूंगा. अगर यह कार्यक्रम निजी था तो मुख्यमंत्री जी जो चेक अवॉर्ड में दिए हैं. उसमें छत्तीसगढ़ शासन का चिन्ह और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ क्यों लिखा हुआ है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़
भूपेश बघेल ने साय सरकार से मांगा जवाब
भूपेश बघेल ने आगे कहा कि वह भी आपको मैं दिखा देता हूं. अंत में एक पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें जनसंपर्क विभाग द्वारा विभागों को लिखित चिट्ठी जारी करके कार्यक्रम आयोजन स्थल पर स्टॉल लगाने को कहा गया. इस चिट्ठी में विभाग स्वयं कह रहा है की कार्यक्रम जनसंपर्क विभाग द्वारा करवाया जा रहा है. किस विभाग ने किस मद से कितना पैसा किसे दिया गया है. यह तो शुरुआत है. पहला एपिसोड है. समय-समय पर इसकी परतें खुलेंगी. तब तक सरकार जवाब दें.
इस कथित स्टार के पीछे कौन सुपरस्टार है. हमें पता है, इंतजार कीजिए. लेकिन एक बड़ा प्रश्न वाचक सवाल है कि ये मन्नू पांडेय कौन है. क्योंकि इसकी चर्चा सभी विभागों में बहुत तेजी से चल रहा है. ये देखिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा ये सभी को लिखा गया है, जिसमें स्टॉल लगाने के लिए कहा गया है. इसमें डायल 112, सीएम हेल्पलाइन 1076, सेवा सेतु पोर्टल, महतारी वंदन योजना जैसे स्टॉल को लगाने के लिए कहा गया था.