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छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर अवॉर्डस पर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, साय सरकार से मांगा जवाब, पूछा कौन है मन्नू पांडेय ?

भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT )

रायपुर: राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में 25 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिएटर एंड इनफ्लुएंसर अवार्डस 2026 का आयोजन किया गया था. जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिजिटल क्रिएटर को सम्मानित भी किया. इस आयोजन को लेकर अब विवाद भी उठ खड़ा हुआ है. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से सवाल किया है कि अगर यह आयोजन निजी था तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार का लोगों और छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया गया ?

छत्तीसगढ़ के लोगो और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल क्यों? इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग ने कई शासकीय दफ्तरों को अपने स्टॉल लगाने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी. इस कार्यक्रम के बाद कुछ क्रिएटर ने वोटिंग और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता वोटो का ब्यौरा सार्वजनिक न करने के साथ ही व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए ? उसके बाद शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर यह आयोजन निजी था तो इसमें छत्तीसगढ़ के लोगो और प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया ?