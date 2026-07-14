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दुर्ग के गनियारी में भूपेश बघेल ने तीजन बाई को दी श्रद्धांजलि, पंडवानी की विरासत को किया नमन

गनियारी में तीजन बाई को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचे.

The Dashgatra ceremony of Pandvani singer Teejan Bai.
पंडवानी गायिका तीजन बाई का दशगात्र कार्यक्रम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 14, 2026 at 9:18 PM IST

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दुर्ग: जिले के गनियारी में पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई का दशगात्र कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में तमाम राजनेता शामिल हुए. छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी गनियारी पहुंचे. उन्होंने डॉ. तीजन बाई के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

भूपेश बघेल ने तीजन बाई को निया नमन

इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कलाकार, शिष्य, सहयोगी और हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे. भूपेश बघेल ने डॉ. तीजन बाई के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. मीडिया से चर्चा में भूपेश बघेल ने कहा कि डॉ. तीजन बाई केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया में पंडवानी की खुशबू फैलाने वाली अंतरराष्ट्रीय कलाकार थीं.

तीजन बाई को श्रद्धांजलि (ETV BHARAT)

आज हजारों की संख्या में उनके श्रोता, शिष्य और पंडवानी से जुड़े कलाकार गनियारी पहुंचे हैं, जो उनके प्रति लोगों के सम्मान और प्रेम का प्रमाण है. जब तक पंडवानी कला जीवित रहेगी, तब तक डॉ. तीजन बाई को पूरे सम्मान के साथ याद किया जाएगा- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

साय सरकार पर बोला हमला

विधानसभा के मानसून सत्र का उल्लेख करते हुए भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर खाद, बीज और बिजली की कमी को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया था, लेकिन सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन का बहिष्कार किया गया. उनका आरोप था कि किसानों को पर्याप्त खाद, बीज और बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. सरकार केवल सलाह देने का काम कर रही है.

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BHUPESH BAGHEL IN GANIYARI

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