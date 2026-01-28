ETV Bharat / state

UP CM पर भूपेश बघेल का हमला, कहा- जो एक टांग पर खड़े नहीं हो सकते वो काहे के योगी, अविमुक्तेश्वरानंद से करें शास्त्रार्थ

माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला. बीजेपी-RSS पर बांटने का आरोप लगाया.

BHUPESH BAGHEL ON YOGI ADITYANATH
भूपेश बघेल ने योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 8:54 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने योगी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि जो एक टांग पर खड़े नहीं हो सकते, वह काहे के योगी हैं. भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ में ज्ञान है, तो उन्हें शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शास्त्रार्थ करना चाहिए.

'शंकराचार्य को नोटिस भेजना अपमानजनक'

भूपेश बघेल ने प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजना बेहद अपमानजनक है. शंकराचार्य पूरे संत समाज का नेतृत्व करते हैं और उनकी नियुक्ति साधु-संतों की परंपरागत प्रक्रिया से होती है. उनकी योग्यता पर सवाल उठाना गलत है.

UP CM पर भूपेश बघेल का हमला, कहा- जो एक टांग पर खड़े नहीं हो सकते वो काहे के योगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा पर साधु-संतों को बांटने का आरोप

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की राजनीति हमेशा समाज को बांटने की रही है. पहले हिंदू-मुस्लिम, फिर ईसाई-हिंदू किया गया और अब साधु-संतों को बांटने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब संत समाज में भी विभाजन पैदा करना चाहती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

मंदिर तोड़ने के आरोप भी लगाए

भूपेश बघेल ने भाजपा पर मंदिर तोड़ने के भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के नाम पर मंदिर तोड़े गए, काशी कॉरिडोर के नाम पर भी कई पुराने मंदिरों को गिराया गया और मथुरा-वृंदावन में यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान का हवाला देते हुए कहा कि “औरंगजेब ने जितने मंदिर नहीं तोड़े, उससे ज्यादा मोदी और योगी के कार्यकाल में तोड़े गए. ” उन्होंने भाजपा से इस आरोप को स्वीकार करने या खंडन करने की मांग की.

माघ मेले में शंकराचार्य विवाद क्या है?

प्रयागराज में आयोजित माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जब स्नान के लिए पहुंचे, तब प्रशासन ने उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा. इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया. संत समाज ने इसे शंकराचार्य के सम्मान से जुड़ा मामला बताया और सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए. इसके बाद यह मुद्दा धार्मिक से राजनीतिक बन गया और अब विपक्ष भी इसे लेकर योगी सरकार पर हमलावर है.

