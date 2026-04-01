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भूपेश बघेल बोले- जुमलों की सीमाएं पार, छत्तीसगढ़ में 500, यूपी-केरल में मुफ़्त सिलेंडर का था वादा, अब नहीं मिल रही गैस

इस बार चुनाव में LPG सिलेंडर और महंगाई के मुद्दा हावी रहने वाला है. इसे भूपेश बघेल ने अपने X पोस्ट से भी जाहिर किया.

Bhupesh Baghel on LPG
भूपेश बघेल बोले- जुमलों की सीमाएं पार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. गैस सिलेंडर की उपलब्धता और चुनावी वादों को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए. बघेल ने आरोप लगाया कि अलग-अलग राज्यों में त्योहारों और चुनावों के हिसाब से मुफ्त या सस्ते सिलेंडर के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आम लोगों को पूरे पैसे देने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. हाल के दिनों में LPG सप्लाई और कालाबाजारी को लेकर कई राज्यों से शिकायतें भी सामने आई हैं.

X पोस्ट के जरिए केंद्र पर सीधा निशाना

भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही गई, उत्तर प्रदेश में होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा हुआ, जबकि अब केरल में ओणम और क्रिसमस पर मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की जा रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “जुमलों की सीमाएं अब पार हो चुकी हैं.” इस बयान के जरिए उन्होंने भाजपा की चुनावी राजनीति को सीधे तौर पर निशाने पर लिया.

वादों बनाम हकीकत पर विपक्ष का हमला

बघेल ने दावा किया कि सरकार वादों की राजनीति कर रही है, जबकि देश के कई हिस्सों में लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं. उनका कहना है कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार सिर्फ घोषणाओं और प्रचार में लगी है. विपक्ष इस मुद्दे को महंगाई, आपूर्ति संकट और आम आदमी की परेशानी से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी में है. हालिया रिपोर्ट्स में छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में LPG होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर कार्रवाई भी हुई है.

चुनावी राज्यों में सिलेंडर बना बड़ा सियासी मुद्दा

गैस सिलेंडर अब सिर्फ घरेलू जरूरत नहीं, बल्कि बड़ा चुनावी और सियासी हथियार बन चुका है. अलग-अलग राज्यों में मुफ्त सिलेंडर या सब्सिडी के वादों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है. भूपेश बघेल के इस हमले से साफ है कि कांग्रेस आने वाले चुनावी माहौल में महंगाई और रसोई गैस को केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है.रसोई गैस की कीमत और उपलब्धता पर बढ़ते सवालों के बीच भूपेश बघेल का यह हमला आने वाले दिनों में केंद्र बनाम विपक्ष की सियासत को और गरमा सकता है.

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