ETV Bharat / state

झीरम मामले के असली आरोपियों से नहीं हुई पूछताछ, NIA की जांच सिर्फ खानापूर्ति : भूपेश बघेल

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने झीरम मामले में NIA जांच को खानापूर्ति कहा है.बघेल के मुताबिक सही तरीके से मामले की जांच नहीं हुई.

bhupesh baghel on Jhiram
झीरम मामले के असली आरोपियों से नहीं हुई पूछताछ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 31, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है. भूपेश बघेल ने आरोप लगाए हैं कि झीरम मामले में दरभा थाने में जो FIR हुई है,उसमें जो लोग इसमें शामिल थे उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई है.इस मामले में आरोपियों पर कई तरह की धाराएं लगी है,लेकिन किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं हुई.वहीं NIA ने अपनी धाराएं लगाई हैं,जिसके अनुसार आरोपियों पर कार्रवाई की गई है.

चश्मदीदों का नहीं लिया गया बयान

दूसरी बात ये है कि जो झीरम घाटी में उस वक्त हमले के दौरान साक्षी थे उनसे बयान भी नहीं लिया गया. तीसरी बात ये है कि जो घटना हुई है. वो क्या षडयंत्र पूर्वक किया गया है. इसके लिए NIA एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है. जबकि यह निश्चित रूप यह घटना राजनैतिक और षड्यंत्र पूर्वक हुआ था. इस पर कार्रवाई नहीं हुई.

झीरम मामले के असली आरोपियों से नहीं हुई पूछताछ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

NIA कोर्ट को माओवादी संगठन के गुड़सा उसेंडी से तेलंगाना में सरेंडर के बाद पूछताछ करने को कहा गया था. जिससे पूछताछ नहीं हुई. जब इन सब मामलों में जांच हुई नहीं तो फैसला कैसे आएगा. कोर्ट जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अपना फैसला देगी. लेकिन कांग्रेस पार्टी और आम जनता जो चाह रही थी कि झीरम घाटी का सच सामने आए वह सामने नहीं आएगा- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग




झीरम घाटी हत्याकांड के बारे में जानिए

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर लौट रही थी. इसी यात्रा के दौरान दरभा झीरम घाटी में घात लगाए नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता मारे गए

इस हमले में कांग्रेस की उस दौर की एक पूरी राजनीतिक पीढ़ी खत्म हो गई. इस बड़े नक्सली हमले में बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, तत्कालीन PCC अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार समेत कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं की जान चली गई थी. हमले में कई सुरक्षा जवान भी शहीद हुए थे. वहीं आम लोगों की भी मौत हुई थी.

संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल हुए बघेल

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकदिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे थे. बस्तर के गणपति रिसोर्ट में आयोजित कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम में शामिल हुए.इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि देशभर में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन के तहत ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई. जिन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशिक्षण दिया गया. इसके बाद छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में 3 दिनों में सभी नवनियुक्त अध्यक्षों को प्रशिक्षण देना है.

bhupesh baghel on Jhiram
NIA की जांच सिर्फ खानापूर्ति : भूपेश बघेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब से शुरु हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम ?

इसी प्रशिक्षण की कड़ी में प्रशिक्षण की शुरुआत रविवार 30 अगस्त को बस्तर संभाग में शुरू की गई है. जिसका आज दूसरा दिन था. दूसरे दिन ब्लॉक् अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए उन्हें भी समय और विषय दिया गया है. उनका विषय राजनीति का दर्द और धर्मनिरपेक्षता है. जिस विषय पर सभी को प्रशिक्षण देना है. और अपनी बातें रखनी है.

झीरम घाटी हत्याकांड में फैसले की तारीख आगे बढ़ी, NIA 5 सितंबर को सुनाएगा फैसला, भूपेश बघेल ने कहा- NIA ने जांच सही नहीं की

झीरम कांड को 13 साल पूरे, तेरहवीं मनाकर छोड़ दी न्याय की आस, झीरम हमले के जख्मों के साथ शिवनारायण द्विवेदी का बड़ा बयान

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल में दर्ज जन्मतिथि को नहीं माना पॉक्सो केस में आधार, आरोपी दोषमुक्त और सजा हुई निरस्त

TAGGED:

REAL ACCUSED NOT QUESTIONED BY NIA
NIA INVESTIGATION MERELY FORMALITY
भूपेश बघेल
NIA जांच
BHUPESH BAGHEL ON JHIRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.