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ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा, राहुल गांधी ने दी खुली चुनौती : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर : दिल्ली के रामलीला मैदान में INDI अलायंस की रैली के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने रैली में खाली कुर्सियों और बारिश-कीचड़ की खबरों को लेकर मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए. बघेल ने आरोप लगाया कि देश के असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि छह राज्यों में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने का मुद्दा बेहद गंभीर है. उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी INDIA गठबंधन मजबूती से खड़ा होगा.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने INDIA गठबंधन की रैली में राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सीधी चुनौती दी है. बघेल के मुताबिक, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि ज्ञानेश कुमार अब बच नहीं पाएंगे.

ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ज्ञानेश कुमार ने देश की आत्मा पर प्रहार किया है और उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी. ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना ही होगा. इसके बाद उनके आकाओं के सामने भी INDIA गठबंधन मजबूती से खड़ा होगा- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

खाली कुर्सियां दिखाकर आंदोलन को छोटा बताने की कोशिश



पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली में देशभर से लाखों लोग पहुंचे थे.गठबंधन के सभी घटक दलों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और चुनौती दी.इसके बावजूद मीडिया का एक वर्ग आंदोलन में उठे सवालों पर चर्चा करने के बजाय भीड़ और खाली कुर्सियों को दिखाने में लगा है.बघेल ने कहा कि दो दिन पहले यही मीडिया बारिश और कीचड़ की खबरें चला रहा था और अब खाली कुर्सियां दिखाकर आंदोलन को छोटा बताने की कोशिश की जा रही है.उन्होंने इसे असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की रणनीति बताया.



13 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने पर उठाए सवाल



भूपेश बघेल ने कहा कि देश का असली मुद्दा छह राज्यों में 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का है. राहुल गांधी ने भी रैली में बताया कि 15 प्रतिशत लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, तो मतदाताओं की संख्या कैसे घट रही है? बघेल ने आरोप लगाया कि मोदी और शाह के शासन में ही ऐसा हो सकता है.



विजय शर्मा के बयान और निर्वाचन आयोग पर निशाना



छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बघेल ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पर भी निशाना साधा.उन्होंने आरोप लगाया कि विजय शर्मा खुलेआम कहते हैं कि हम तो नाम काटेंगे. बघेल ने कहा कि निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं.

