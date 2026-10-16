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गरबा विवाद पर भूपेश बघेल की एंट्री, आरएसएस प्रमुख पर हमला, भिलाई को बेचने नहीं देने की चेतावनी

गरबा विवाद पर भूपेश बघेल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: गरबा पंडाल में समुदाय विशेष के युवकों के प्रवेश को लेकर हुए विवाद के अगले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसी गरबा पंडाल में पहुंचे, जहां बीते दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और समिति पदाधिकारियों के बीच जमकर विवाद और धक्का-मुक्की हुई थी. दुर्ग नवनिर्माण समिति के गरबा उत्सव में पहुंचे भूपेश बघेल ने मां दुर्गा की महाआरती की. विवाद के मद्देनजर पंडाल और आसपास के इलाके में पुलिस की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही.

भाजपा और आरएसएस पर भूपेश का हमला महाआरती के बाद मीडिया से बातचीत में भूपेश बघेल ने गरबा विवाद को लेकर बजरंग दल और भाजपा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने कहा कि विविधता ही भारत की खूबसूरती है. छत्तीसगढ़ में शीतला माता, जवारा, सेवा गीत, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा और रतनपुर महामाया के रूप में मां की आराधना होती है. दुर्गा पूजा बंगाल से आई, गरबा गुजरात से आया और देश के लोग मिलकर इसे मनाते हैं. यही भारत की एकता और विविधता है.