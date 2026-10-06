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EVM, SIR और पेंशन पर भूपेश बघेल के सवाल, सरकार पर निशाना

भूपेश बघेल ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग भिलाई: रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. सोमवार को रिसाली के एक निजी भवन में कांग्रेस की अहम बैठक आयोजित की गई.बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, रिसाली चुनाव पर्यवेक्षक मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होने और संगठन को मजबूत करते हुए चुनाव जीतने के टिप्स दिए.