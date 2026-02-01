बजट 2026: पूर्व CM भूपेश बघेल का तंज, कहा- शराब महंगी, मछली सस्ती इसके अलावा कुछ भी नहीं
केंद्र सरकार के बजट पर भूपेश बघेल ने तीखा हमला बोला. कहा कि ना मिडिल क्लास को राहत मिली ना छत्तीसगढ़ को कुछ मिला.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 1, 2026 at 1:53 PM IST
दुर्ग: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट-2026 को बेहद निराशाजनक बताया है. अपने दौरे पर निकलने से पहले भिलाई स्थित निवास में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कड़ी आलोचना की.
हर वर्ग को नुकसान- बघेल
भूपेश बघेल ने कहा कि यह बजट पूरी तरह निराश करने वाला है. उनके मुताबिक बजट का असर प्रतिगामी है और इसमें कृषि, उद्योग, रोजगार और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है.
मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में आम जनता, खासकर मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नया नहीं है. टैक्स स्लैब पहले जैसा ही रखा गया है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद टूट गई है.
शराब महंगी, मछली सस्ती
बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि इस बजट में बस यही है कि शराब महंगी हो गई है और मछली सस्ती, लेकिन देश के विकास को लेकर कोई साफ दिशा नजर नहीं आती. उन्होंने कहा कि बजट के बाद शेयर बाजार का गिरना भी इसकी असफलता को दर्शाता है.
छत्तीसगढ़ को अडानी के भरोसे छोड़ा गया
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य को विशेष लाभ नहीं दिया. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अडानी के भरोसे छोड़ दिया गया है. उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं, तो अडानी से जुड़ी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं.
छोटे किसानों से जबरन समर्पण कराया गया, जबकि बड़े किसानों को टोकन तक नहीं मिल पाए. - भूपेश बघेल, पूर्व CM
अवैध शराब और धान खरीदी पर भी आरोप
शराब के मुद्दे पर बघेल ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री और निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है. धान खरीदी को लेकर उन्होंने डबल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार समय पर खरीदी नहीं कर पाई. तारीख निकल गई और किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए.