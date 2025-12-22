भूपेश बघेल का भाजपा और कथावाचकों पर तीखा हमला, कहा- भगवान की कथा सुनाने के बजाय टोटके बता रहे
दुर्ग में पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि, देश में कभी हिंदू खतरे में नहीं था. बीजेपी-आरएसएस खतरे का डर दिखाकर चुनाव जीत रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 5:21 PM IST
दुर्ग: जिले में आयोजित संविधान पर्व के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा, आरएसएस और प्रसिद्ध कथावाचकों पर जमकर निशाना साधा. बघेल ने कहा कि देश में हिंदू कभी खतरे में नहीं था, बल्कि भाजपा-आरएसएस ने हिंदू खतरे में है का डर दिखाकर तीन बार चुनाव जीता है. उन्होंने कहा कि आज न एससी, एसटी, ओबीसी खतरे में हैं और न ही अल्पसंख्यक, भाजपा केवल डर की राजनीति कर रही है.
कथावाचकों पर भी दिया बयान: पूर्व CM भूपेश बघेल ने बिना किसी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि अब कथावाचक भगवान की कथा सुनाने के बजाय टोटके और चमत्कार बता रहे हैं. बघेल ने कहा कि समाज जितना शिक्षित हो रहा है, उतना ही अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है, जबकि आम लोग पूजा-पाठ के बारे में इन कथावाचकों से अधिक जानते हैं.
धर्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना और सही रास्ता दिखाना है, न कि अंधविश्वास फैलाना.- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम
डर और चमत्कार से फैला रहे भ्रम: भूपेश बघेल ने आगे कहा कि समाज जितना शिक्षित हो रहा है, उतना ही अंधविश्वास की ओर भी बढ़ रहा है, जो चिंताजनक है. उन्होंने दावा किया कि आम लोग पूजा-पाठ और धर्म के बारे में इन कथावाचकों से कहीं अधिक जानते हैं, लेकिन डर और चमत्कार के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है.
भूपेश ने यह बयान अखिल भारतीय एससी, एसटी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा छत्तीसगढ़ की तरफ से दुर्ग के शंकर नगर में संविधान पर्व और राज्य स्तरीय सम्मेलन के आयोजन में दिया है. संविधान पर्व के मंच से भूपेश बघेल का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. भाजपा और आरएसएस पर लगाए गए आरोपों के साथ-साथ कथावाचकों को लेकर की गई टिप्पणी ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है.