दिल्ली ब्लास्ट के लिए अमित शाह जिम्मेदार, इस्तीफा दें, एसआईआर के कारण बस्तरवासियों के कटेंगे नाम : भूपेश बघेल

सरकार SIR प्रक्रिया में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है. जबकि बस्तर जैसे इलाकों में दस्तावेजी पहचान का ढांचा बहुत कमजोर है. यह कार्रवाई राजनीतिक मंशा से प्रेरित लगती है, ताकि आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा सके - भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

किसी भी दल से नहीं किया मशविरा : भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू तो कर दी लेकिन न तो किसी राजनीतिक दल से, न केंद्र में और न राज्य में चर्चा की गई. न ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई. यह सीधा-सीधा बस्तर के आम ग्रामीणों के अस्तित्व और अधिकारों पर हमला है. जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं उनके नाम काट दिए जाएंगे. यह बहुत गंभीर स्थिति है.

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एसआईआर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है. भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में चल रही SIR प्रक्रिया से बस्तर के हजारों लोगों के नाम सूची से कट जाएंगे. प्रशासन ग्रामीणों से ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जो अधिकांश बस्तरवासियों के पास मौजूद ही नहीं हैं.

दिल्ली में हुई घटना की जिम्मेदारी अमित शाह लें: दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मुद्दा उठाते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूरा सरकारी तंत्र विपक्षी नेताओं की निगरानी में लगा दिया गया है. देश की राजधानी की सुरक्षा भगवान भरोसे हैं.

अमित शाह के नाक के नीचे राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई. इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. अगर अमित शाह को केवल चुनाव प्रचार ही करना है, तो गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए. देश की आंतरिक सुरक्षा मजाक बन चुकी है. गृहमंत्री को या तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. ये घटना सुरक्षा में बड़ी चूक है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

कांग्रेस के शासनकाल में नक्सलवाद हुआ कमजोर : बस्तर नक्सलवाद मुक्त होना चाहिए, लेकिन बस्तर के लोगों का ही जल जंगल जमीन में अधिकार होना चाहिए. मोदी और अमित शाह के मित्रों का उपनिवेश नहीं बनना चाहिए. बस्तर के लोग ही बस्तर के मालिक हैं. मोदी और शाह बस्तर की खनिज और जमीन हड़पकर बस्तर को बर्बाद करना चाहते हैं. कांग्रेस शासन काल में नक्सलवाद कमजोर हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की याददाश्त कमजोर हो गई है. या फिर वे भूल गए है कि 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद 2018 तक छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में सबसे ज्यादा नक्सलवाद का आतंक देखने को मिला.

2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ कांग्रेस ने कई तरह की योजनाएं बनाई.यहां तक की सबसे ज्यादा मुठभेड़ हुई और इस मुद्दे में सफलता भी मिली. सरेंडर नक्सलियों के लिए योजनाएं बनाई गई. अंदरूनी इलाके जैसे मीनपा में कैंप स्थापित किए गए और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराया गया -भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

धान खरीदी होगी प्रभावित : भूपेश बघेल ने कहा कि 15 तारीख से धान खरीदी करने की योजना सरकार की है. लेकिन सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है. इसका मतलब यह है कि धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू नहीं होगी. इससे पहले खाद, बीज और बिजली बिल की बढ़ोतरी करके से किसान को परेशान किया गया और किसान एग्रोस्टिक से भी परेशान हैं. 15 नवंबर से धान की खरीदी नही होने से किसान काफी परेशान होंगे.

