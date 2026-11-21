खतरे में लोकतंत्र, SIR के नाम पर कट रहे वोटर्स के नाम, महतारी वंदन योजना में घट रहे हितग्राहियों के नाम-भूपेश बघेल
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़ प्रवास के दौरान केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर जमकर निशाना साधा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 11:00 AM IST
एमसीबी: भूपेश बघेल ने देश में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित हेरफेर के जरिए सरकारें बनाई गई हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता, मतदाता सूची में बदलाव और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए.
13 करोड़ से अधिक नाम काटे जाने का दावा, निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देशभर में SIR प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार और निर्वाचन आयोग यह स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे कि हटाए गए नामों में कितने लोग वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठिए थे. उन्होंने कहा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं तो इसके पीछे का आधार और पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए. छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 25 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की बात सामने आई है, इनमें करीब पांच लाख मतदाताओं को मृत बताया गया है, लेकिन शेष लगभग 20 लाख लोगों के नाम किस आधार पर काटे गए, इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है.
मजदूरी और रोजगार के लिए बाहर गए लोगों को बताया अनुपस्थित
भूपेश बघेल ने कहा कि गरीब, मजदूर और मेहनतकश वर्ग के लोग रोजगार की तलाश में अक्सर दूसरे शहरों और राज्यों में चले जाते हैं.ऐसे में यदि मतदाता सत्यापन के दौरान वे अपने घर पर नहीं मिलते तो उन्हें अनुपस्थित मानकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की आशंका है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का रोजगार के लिए अपने गांव या घर से बाहर जाना उसका मतदान का अधिकार समाप्त करने का आधार नहीं होना चाहिए. उन्होंने दिल्ली का उल्लेख करते हुए वहां 48 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का दावा किया. बघेल ने सवाल किया कि जब देश की आबादी लगातार बढ़ रही है, तब मतदाताओं की संख्या घटने के पीछे क्या कारण हैं? उन्होंने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर पारदर्शिता बरतने और जनता के सामने वास्तविक स्थिति रखने की मांग की.
महतारी वंदन योजना की तारीफ, लेकिन घटते हितग्राहियों पर सरकार को घेरा
भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या में लगातार कमी आने का दावा किया. बघेल ने आंकड़ों का आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि योजना के पहले वर्ष लगभग 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया गया, दूसरे वर्ष यह संख्या घटकर 68 लाख रह गई और अब लगभग 67 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश में लगातार विवाह हो रहे हैं और वर्ष 2024-25 और 2026 के दौरान बड़ी संख्या में युवतियां विवाह के बाद पात्रता की श्रेणी में आ सकती हैं, तब योजना के हितग्राहियों की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार कम क्यों हो रही है. बघेल ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या में कमी किन कारणों से आई है. कितनी महिलाओं के नाम हटाए गए और इसके पीछे क्या आधार रहा, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए.
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