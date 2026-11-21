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खतरे में लोकतंत्र, SIR के नाम पर कट रहे वोटर्स के नाम, महतारी वंदन योजना में घट रहे हितग्राहियों के नाम-भूपेश बघेल

भूपेश बघेल एमसीबी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

एमसीबी: भूपेश बघेल ने देश में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव सहित कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित हेरफेर के जरिए सरकारें बनाई गई हैं. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता, मतदाता सूची में बदलाव और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए.

13 करोड़ से अधिक नाम काटे जाने का दावा, निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि देशभर में SIR प्रक्रिया के तहत 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार और निर्वाचन आयोग यह स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे कि हटाए गए नामों में कितने लोग वास्तव में बांग्लादेशी घुसपैठिए थे. उन्होंने कहा कि यदि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं तो इसके पीछे का आधार और पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए. छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हुए बघेल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 25 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की बात सामने आई है, इनमें करीब पांच लाख मतदाताओं को मृत बताया गया है, लेकिन शेष लगभग 20 लाख लोगों के नाम किस आधार पर काटे गए, इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है.