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बालोद में पूर्व CM भूपेश बघेल का बड़ा हमला,'युवाओं पर लाठियां भांज रही सरकार,जवाब दें प्रधानमंत्री'

समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सभी समाजों के मान-सम्मान और विकास को प्राथमिकता दी गई थी. उसी सोच के तहत विभिन्न समाजों को भवन निर्माण के लिए सहयोग दिया गया था, जो आज बनकर तैयार हो रहे हैं.

बालोद: उन्होंने जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बंजारी धाम में आयोजित यादव समाज के समारोह में शिरकत की. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कोसरिया यादव समाज भवन का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने भवन परिसर में नवनिर्मित राधा-कृष्ण की मूर्ति का अनावरण भी किया.

परीक्षाओं और लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर साधा निशाना

भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. युवाओं का भविष्य अंधकार में है. वहीं पेपर लीक मामले पर भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार समय पर और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं कराने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. अपने हक और रोजगार की मांग कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जा रही हैं. सरकार को युवाओं की समस्याओं को हल करने के लिए उनसे संवाद स्थापित करना चाहिए, न कि बल प्रयोग करना चाहिए.

अयोध्या राम मंदिर जांच रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल

अयोध्या राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई जांच रिपोर्ट का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया.

बिना किसी FIR के SIT का गठन कर दिया गया और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक तक नहीं किया गया. जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, उन्हें बिना पूछताछ सीधे जेल भेज दिया गया. चूंकि मंदिर के शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक और समिति के गठन से लेकर पदाधिकारियों के चयन तक सब कुछ प्रधानमंत्री के स्तर पर हुआ है, इसलिए इस विषय पर अब प्रधानमंत्री को खुद देश के सामने आकर जवाब देना चाहिए-भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

"हम नक्सलवाद के विरोधी, लड़ाई जल जंगल जमीन की है"

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस कभी भी नक्सलवाद की समर्थक नहीं रही है. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "हमने झीरम घाटी जैसे जघन्य नक्सली हमले में अपने शीर्ष नेताओं को खोया है, हम भला नक्सलवाद का समर्थन कैसे कर सकते हैं?"

भूपेश बघेल ने कहा कि असली मुद्दा बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा का है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा कॉर्पोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जंगलों और पेड़ों की कटाई की जा रही है. प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ही उनकी पार्टी की मुख्य प्राथमिकता है.