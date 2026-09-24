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भूपेश बघेल मानसिक रूप से दिवालियापन की स्थिति में, इसलिए किसी को भी कर रहे चैलेंज-केदार कश्यप

रायपुर: वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल के चैलेंज पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान के बाद भूपेश बघेल कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं. किसी को भी चैलेंज कर रहे हैं. केदार कश्यप ने ये बात इनडोर स्टेडियम में आयोजित आयुर्वेद सेवा सम्मेलन में कही.

केदार कश्यप ने कहा- पिछले दिनों पीसीसी अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदारों पर बयान दिया. उनमें भूपेश बघेल के अलावा टीएस बाबा, चरण दास महंत, ताम्रध्वज साहू का नाम लिया गया. इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं. किसी को भी चैलेंज कर रहे हैं. यह इस बात को बताता है, कि वो मानसिक रूप से दिवालियापन की स्थिति में आ चुके हैं. उन्होंने जो बयान दिया है, इसका उन्हें दुख भी है.

भूपेश बघेल के बयान पर केदार कश्यप (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर में रक्तदान का रिकॉर्ड

रायपुर में सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान महादान कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा महिलाओं ने रक्त दान किया, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस में शामिल हुआ. इसको लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार इस देश की सेवा की है. उनकी सेवा के 25 साल पर प्रदेश की 1000 से ज्यादा मातृ शक्तियों ने रक्तदान किया है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है. ये सब हमारे मुख्यमंत्री की प्रेरणा के कारण संभव हो पाया है.

'सड़क के लिए मां दंतेश्वरी के पास अर्जी'

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की सड़कों पर कभी ध्यान नहीं दिया. लेकिन अब बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में भी सड़क बन रही है. मंत्री ने कहा कि मां दंतेश्ववरी के पास यदि कोई सड़क बनाने के लिए अर्जी देता है तो यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पहले नक्सल के कारण से पहुंच नहीं पा रहे थे अब वह क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है. 31 मार्च के बाद अपनी डिमांड को लेकर, चाहे वह शिक्षा हो स्वास्थ्य हो या फिर सड़क हो, डेवलपमेंट के लिए लोग आगे आ रहे हैं. अपनी बातों को रख रहे हैं.