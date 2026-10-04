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दुर्ग में निकाय चुनाव का दंगल, भूपेश बघेल ने शुरू किया चुनावी शंखनाद, बोले- जनता चाहती है बदलाव

दुर्ग : स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. जामुल नगर पालिका में कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों का आगाज करते हुए कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि पर्यवेक्षक प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे. बैठक में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग जुटे.

जामुल में बघेल का जोरदार स्वागत

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जामुल पहुंचने पर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर उनका जोरदार स्वागत किया. कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के टिप्स भी दिए.

दुर्ग दौरे पर भूपेश बघेल (ETV BHARAT)

नगरीय निकाय चुनाव दिसंबर में होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने जामुल से इसकी शुरुआत कर दी है. जामुल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और जनता भी बदलाव के मूड में है- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम,छत्तीसगढ़

बघेल का बीजेपी पर हमला

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जनता सरकार से परेशान है और इस बार परिवर्तन संभव है. चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर भूपेश बघेल ने कहा कि पहले उन्हें चुनाव में उतरने तो दीजिए. तब उन्हें पता चल जाएगा. एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर भी उन्होंने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त नहीं, बल्कि चुनाव अभियुक्त हैं. उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल जाना चाहिए.

