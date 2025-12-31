ETV Bharat / state

संगठन सृजन बैठक: शामिल होने जीपीएम पहुंचे बघेल, खाद की किल्लत और बिजली बिल पर सरकार को घेरा

कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा, वर्तमान सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरह से असफल साबित हो रही है. बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार धान खरीदी करना ही नहीं चाहती है. पहले किसानों को डीएपी खाद नहीं मिली, फिर यूरिया की कमी रही और अब बिजली दरों में बढ़ोतरी कर किसानों और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर पेंड्रा पहुंचे. तय कार्यक्रम से करीब पांच घंटे की देरी से बघेल कार्यक्रम में पहुंचे. पेंड्रा में संगठन सृजन के तहत नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गजमती भानु के पदभार ग्रहण समारोह में भी वो शामिल हुए. कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से पूर्व सीएम ने कहा कि हमें इस तानाशाह सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहना होगा. बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार में जनता का बुरा हाल है. योजनाएं धरातल पर फेल हैं.

खाद की किल्लत और बिजली बिल पर सरकार को घेरा (ETV Bharat)

'' बीजेपी जनता को कर रही गुमराह ''

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने सरकार पर धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कई बाबा आते हैं, जो कभी धर्म तो कभी सनातन के खतरे की बात कहकर लोगों को बरगलाते हैं. बघेल ने कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों को दान और चढ़ावा देना बंद करने की अपील की.

बिजली बिल पर सरकार को घेरा (ETV Bharat)

''जिला अध्यक्ष गजमती भानु का विरोध राहुल गांधी का विरोध''

संगठनात्मक मुद्दों पर बोलते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जो लोग नए जिला अध्यक्ष गजमती भानु का विरोध कर रहे हैं, वे वास्तव में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन सृजन के तहत बने सभी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और संगठन बनने के बाद वे सभी के हो जाते हैं.

संगठन सृजन बैठक (ETV Bharat)

ईडी की कार्रवाई पर बघेल ने उठाए सवाल

ईडी की कार्रवाई को लेकर भी भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए. बघेल ने कहा कि ईडी का उद्देश्य अपराध खत्म करना नहीं बल्कि विपक्षी नेताओं को बदनाम करना है. बघेल ने अपनी सरकार के समय लगे शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा, एक भी नकली होलोग्राम नहीं पकड़ा गया, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में नकली शराब और नकली होलोग्राम पकड़े गए हैं. दंतेवाड़ा में दुकान से नकली शराब बिकने का मामला सामने आया, लेकिन ईडी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

केंद्र सरकार को निशाने पर लिया

भूपेश बघेल ने हाल ही में लाए गए कृषि विधेयक और पंजाब में विशेष सत्र बुलाए जाने के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. बघेल ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिना पर्याप्त विश्वास और चर्चा के बिल ला दिया, जो संघीय ढांचे के खिलाफ है.