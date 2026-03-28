गैस और तेल की कीमतों को लेकर भूपेश बघेल निशाना, शासन को दी चेतावनी
पूर्व सीएम ने महिलाओं से कहा कि वो खाना बनाने के लिए लकड़ी का इंतजाम कर लें, स्थिति बदलने वाली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 28, 2026 at 7:40 PM IST
धमतरी: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को धमतरी दौरे पर रहे. बघेल ने विधायक निवास कार्यालय का लोकार्पण कर मीडिया से बातचीत की. भूपेश बघेल ने राज्य और देश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर केंद्र सरकार को जमकर कोसा. भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जल्द ही आर्थिक और संसाधनों से जुड़ा संकट देखने को मिल सकता है. उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव के बाद परिस्थितियां तेजी से बदलेंगी और आम जनता पर महंगाई का बड़ा असर पड़ेगा. उनके अनुसार डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम इतने बढ़ सकते हैं कि आम लोगों के लिए खर्च संभालना मुश्किल हो जाएगा.
केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की
पूर्व मुख्यमंत्री ने कृषि व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डीएपी और यूरिया खाद का रैक नहीं उतर रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. उन्होंने बताया कि यूरिया गैस से तैयार होता है, लेकिन गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण भविष्य में खाद की उपलब्धता भी संकट में पड़ सकती है. बघेल ने यह भी कहा कि कई स्थानों पर होटलों को गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा है, जो आने वाली बड़ी किल्लत का संकेत है. उन्होंने अपनी पूर्व सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यदि “नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी” योजना निरंतर संचालित रहती तो वर्मी कम्पोस्ट खाद की व्यवस्था मजबूत रहती और किसानों को रासायनिक खाद पर इतनी निर्भरता नहीं रहती. बघेल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं करा पाएगी और धान खरीदी से बचने की मानसिकता में काम कर रही है.
महिलाओं से भूपेश बघेल ने की अपील
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आज जो संकट की स्थिति बन रही है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का परिणाम है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल की नीतिगत दोस्ती के कारण वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका असर भारत सहित राज्यों पर भी दिखाई देगा. महिलाओं से अपील करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आने वाले समय को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर लकड़ी और छेना (ईंधन) की तैयारी कर लेना चाहिए. वहीं केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने पर उन्होंने कहा कि इसका आम जनता को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला और पेट्रोल-डीजल के दामों में अपेक्षित कमी नहीं आई.
अफीम की खेती करवा रही सरकार-भूपेश
अफीम खेती के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार को जानकारी दी गई है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया है. धमतरी में अवैध प्लॉटिंग के मामले पर भी बघेल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और मंत्री द्वारा निरीक्षण की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और मामला दबा दिया गया.
वहीं, इससे पहले धमतरी पहुंचने पर अंबेडकर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल का जोरदार स्वागत किया. स्वागत के बाद वे स्वयं वाहन चलाते हुए गंगरेल स्थित माँ अंगारमोती मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हुए. इस दौरान धमतरी विधायक ओंकार साहू और सिहावा विधायक अंबिका मरकाम सहित कई कांग्रेस नेता उनके साथ मौजूद रहे.